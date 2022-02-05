Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?

Mantar yetiştirmek isteyen kişilerin en büyük avantajlarından biri ise kültür mantarı, istiridye mantarı ve diğer mantar çeşitlerini bir araya getirerek aynı ortamda yetiştirmesi mümkündür. Sermayesi olmayan kişiler bile evde kültür mantarı yetiştirebilir. Mantar yetiştirme kurslarına katılarak 100m2 içerisinde bile üretim sağlayabilirler. Bu yazımızda mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar tohumu, kültür mantar, istiridye mantarı ve diğer mantar çeşitler nasıl yapılır detaylı bilgi vereceğiz.

Mantar üretimi nasıl yapılmaktadır?

Mantar üretimi ülkemizde maliyeti düşük ve getirisi yüksek işler arasında yer almaktadır. Birçok kişi tarafından tercih edilen mantar üretimi, ek iş olarak ve girişimcilerin tercih ettiği işler arasında yer almaktadır. Besin değerinin yüksek olması ile beraber mantar yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Mantar yetiştirilmesinde üretim ve mantar türü oldukça önemlidir. Çeşitlilik fazla olması ile beraber besin değerinden kaynaklı yararlı olan mantarlar zehirli mantara dönüşebiliyor. Üretim yapılması esnasında kişilerin konu hakkında eğitim almaları gereklidir.





Evde kültür mantarı tohumu nasıl yapılır?

Evde kültür mantarı yetiştirmek isteyen vatandaşlar öncelikle komposto hazırlıyor. Komposto içerisine delikli kap veya poşeti %80 karanlık odada bekleterek deliklerden fıs fıs yöntemi ile su takviyesi yapılır. Ortalama 20 günden sonra 7-8 saat olmak üzere mantar güneş görmelidir. Toprak nemli kalmalıdır. Komposto verimli hal alması için 25-30 gün kadar beklenmektedir. Yapılan kompostodan her zaman verim alabilirsiniz.

Satılan alınan kompostolarda genellikle kuluçka dönemine tamamlanmış olarak satışa sunulur. Kuluçka dönemini beklemek istemeyen vatandaşlar hazır komposto alarak zaman kazandırır. Tarım ürünlerinin satıldığı yerlerde mutlaka kompost bulunur.

Evde istiridye mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır?

İstiridye mantarı genellikle doğa da kavak ağaçlarının diplerinde yetişen besindir. Görünüşü şapkalı olan bu besin istiridye kabuğuna benzemesinden kaynaklı bu adı almıştır. Evde üretimi için 100kg ağaç kalaşı ile 250 gram mantar tohumu gereklidir. Ayrıca büyük boy poşetler gereklidir.

İstiridye mantarı için öncelikle büyük boy poşetlere kalın tabaka halinde ıslak mantar tohumu serpilir,

Diğer tabakaya talaş dökerek tekrardan nemli tohum atılır,

Aynı işlemler poşet dolana kadar tekrar tekrar yapılır,

Dolum sırasında poşetler 20-25 gün kadar hiç açılmadan bekletilir,

Süre dolduğunda poşetin kenarları kesilir ve 10- 15 gün kesilen kesiklerin arasından çıkan mantarlar görünür.

Gelişme süresinde büyüyen mantarları toplamaya başladığınız zaman açılan kesiklere mutlaka su dökülmelidir. 3 ay sonra ürün alabilirsiniz. Ayrıca 3 ay sonrasında da aynı kitten aynı işlemleri yapabilirsiniz.





İstiridye mantarı için gerekli malzemeler nelerdir?

İstiridye mantarı yetiştiriciliğinde gerekli görülen malzemeler; sapları ıslatmak için geniş bir kap,

Sağları yerleştirmek için plastik kap veya derin poşetler,

Yerleştirilen kaplar için büyük kapaklar,

Kirliliği önlemek için ham pamuk,

Islak sapları pastörize etmek için bidonlar,

Bidon içerisinde tutmak için layner,

Bidonlara ısıtmak amacıyla ısı verecek cihazlar,

Ortamın temiz olması için gerekli temizlik malzemeleri,

Ortamın nemli olması için su spreyleri,

Nem oranını ve sıcaklığı kontrol etmek için termometre

1 ton komposttan ¼ oranında ürün alabilirsiniz. 1 Ton kompost için 250 kilogram istiridye mantarı alabilirsiniz.

1 ton mantar kompost fiyatı ise; online satış siteleri üzerinden alabilirsiniz. Üretim yapacak kişiler gerekli intenet sitelerinden ton halinde alabilirler. 1 ton mantar komposto satan online intenet siteleri;

Miselcim, Hayder, Gittigidiyor, n11, Hepsiburada, Trendyol, Akakçe, Doğalhobi, siteleri üzerinden mantar kompostosu alabilirsiniz.

İstiridye mantarı hangi ayda ekilir? İstiridye mantarı faydaları nelerdir?

İstiridye mantarı yetiştirmek için öncelikle mekân olarak kapalı izolasyonu olan veya mantar yetiştiriciliği için uygun olan özel olarak kurulan sera veya çadırlarda üretim yapılmaktadır. Serin ve oksijenli bölgelerde istenilen zamanda mantar ekilebilir. Üretim yapacak kişiler için sadece serin olması ve gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

İstiridye mantarı faydaları ise yüksek besin değerine sahiptir. Demir miktarı ile yüksek olan mantar, kırmızı et kadar faydalıdır. Mantarın faydaları ise; Yüksek kan basıncını dengelerken kolesterolü düşürmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda ruh sağlığına da iyi gelir. Anti bakteriyel özellikleri öne çıkan mantar antioksidan aktivitesi yüksektir. Anemiyi engelleyen mantar, içerisinde folat veya demir eksikliği bulundurur. Yüksek tansiyonu kontrol ederken kabızlığa iyi gelen mantar, vücudun lif ihtiyacını %14 olarak karşılar. Hiperasideteyi azaltan mantar insan vücuduna iyi gelir ve birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı olur.





İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadardır?

Mantar yetiştiriciliğinde 100m2 büyüklüğünde ki bir yer size 20-25 bin TL olarak hesaplanır. Serin gölgelik ve bol oksijenli alanlarda istiridye mantarı istenilen seviyede yetiştirilir.

İstiridye mantarı yetiştirirken kar oranı hesaplaması;

10 ton kompost 9.000-10.000 TL

Tavan tipi klima 6.000-7.000 TL

Sigorta ve elektrik panosu 3.000 TL

Demir ranzalar 7.000-8.000 TL

Aydınlatmalar 2.000-3.000 TL

Fanlar 2.500-3.000 TL

İşçilik bedelleri 4.500-5.000 TL

Yapılan maliyetler tercih edilen mağazalara göre ve KDV oranına göre değişiklik gösterebilir.

Kültür mantarı üretimi nasıl yapılır?

Şapkalı mantar olarak bilinen kültür mantarı evde rahatlıkla şartların sağlanması durumunda yetiştirebilirler. Havalandırma, ısı yalıtımı gibi gerekli ekipmanlar kurulması halinde oldukça kolay yetiştirebilir.

Mantar yetiştirilmesinde ilk olarak misillerin kompost olarak ekilmesi gerekir. Mantarların gelişim süresi ise 24-25 derece olmalı. Nem oranı ise %85-90 oranında olmalıdır. Çiftçilik faaliyetlerin gelişmesinde mantar yetiştiriciliği hakkında destekler verilmektedir.





Trüf mantarı yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?

10 dönümlük bir araziye sahip olan kişiler her yıl yüksek artışta ürün alabilirler. Yıl sonunda ayrıca 150-200 kilogram satış maliyetine göre 70-100 bin TL kazanç elde edilir. Trüf mantarı Türkiye’de çok fazla yaygın olarak yapılmamaktadır. Elde edilen kazanç işe arazi büyüklüğü doğru orantılıdır bu yüzden kazançlarda değişiklik gösterebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu süreçte mantar yetiştiriciliği yapan kişilere destek vermektedir.

100 dekarlık trüf mantarı bahçesi projesi maliyeti ve diğer detaylar;

Proje yılı 2021

Tesis alanı 100 dekar

Yatırım tutarı 695.500 TL

Yıllık işletme giderleri 65.810 TL

Yıllık işletme gelirleri 93.333 TL

Net nakit akışı 13.593.030 TL

Fayda masraf oranı 4,11

Mali rantabilesi %215

İç karlılık oranı %60

Yatırım geri ödeme süresi 9 yıl

Bugünkü değer gelir maliyeti ise 8.190.978 TL olarak hesaplanmıştır.

Mantar yetiştiriciliğinde devlet destek sağlıyor mu?

Mantar yetiştirerek kendi işini kurmak veya ek gelir olarak bu işi yapmak isteyen vatandaşlar devletten destek alabilirler. Tarım kredi tarafından verilen destekler belirli programlar kapsamında verilmektedir. Desteklerden faydalanmak için ÇKS üye olmaları gerekir. Eğer girişimciler bu desteklerden faydalanabilmeleri için Tarım ve İl Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapabilirler.

2021 Mantar yetiştiriciliğine hangi krediler verilir?

Mantar yetiştiriciliğine Ziraat Bankası TKDK veya KOSGEB destek ve kredi imkânı sunmaktadır. Ziraat Bankası bitkisel üretim konusu ile vatandaşlara 2,500,00 TL ‘ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlarken geri ödeme süresi ise 72 aydır. KOSGEB ise bu süreçte nace kodları vermektedir. Desteklenen nace kodlarına göre mantar ve yer mantarları 46.31.06 kültür mantarı olarak toptan ticaret yapmaktadır. 47.21.01 belirli mala tahsis edilir. Ayrıca taze sebze ve meyve perakende olarak nace kodları ile satışa sunulur. TKDK’nın destekleri ise 302-1 kodu ile yatırım yapıldığından kaynaklı %65 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.