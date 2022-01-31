Küçük ve mikro işletmelere kredi desteği!

nın kabulüyle berabertoplam 100.000 TL’ye kadar sunulmakta olan kredi imkanlarından yararlanabilecekler. Ayriyeten ilk taksit ödemelerinde 6 ay erteleme gerçekleştirilebilecek. Kredileri vermesi planlanan bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak belirlendi. Küçük vee kolaylık getiren bu destek, istihdam sağladıkları takdirde işletmelere KGF destekli kredi sağlayacak. Kredinin üst limiti ise toplam 500.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Toplam 2 yıl vadeli olarak kullanılacak olan kredinin ilk 6 ayından ise geri ödemesiz olarak yararlanabilecek. Bu imkanların kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.