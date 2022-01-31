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Küçük ve mikro işletmelere kredi desteği!

Torba yasa teklifinde son durumlar belli oldu. Ekonomi paketi doğrultusunda istihdam sağlamakta olan küçük işletmelere toplam 100.000 TL’ye yakın kredi imkanları sağlanabilecek. Kredi imkanlarının detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2022 Pazartesi 05:07
Küçük ve mikro işletmelere kredi desteği!
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Torba yasanın kabulüyle beraber küçük işletmeler toplam 100.000 TL’ye kadar sunulmakta olan kredi imkanlarından yararlanabilecekler. Ayriyeten ilk taksit ödemelerinde 6 ay erteleme gerçekleştirilebilecek. Kredileri vermesi planlanan bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak belirlendi. Küçük ve mikro işletmelere kolaylık getiren bu destek, istihdam sağladıkları takdirde işletmelere KGF destekli kredi sağlayacak. Kredinin üst limiti ise toplam 500.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Toplam 2 yıl vadeli olarak kullanılacak olan kredinin ilk 6 ayından ise geri ödemesiz olarak yararlanabilecek. Bu imkanların kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 31.01.2022 05:07
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Torba YasaKredi DesteğiKüçük IşletmelerMikro Işletmeler
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