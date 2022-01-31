Küçük ve mikro işletmelere kredi desteği!

31 Ocak 2022 Pazartesi 05:07
Torba yasa
nın kabulüyle beraber küçük işletmeler
toplam 100.000 TL’ye kadar sunulmakta olan kredi imkanlarından yararlanabilecekler. Ayriyeten ilk taksit ödemelerinde 6 ay erteleme gerçekleştirilebilecek. Kredileri vermesi planlanan bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak belirlendi. Küçük ve mikro işletmeler
e kolaylık getiren bu destek, istihdam sağladıkları takdirde işletmelere KGF destekli kredi sağlayacak. Kredinin üst limiti ise toplam 500.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Toplam 2 yıl vadeli olarak kullanılacak olan kredinin ilk 6 ayından ise geri ödemesiz olarak yararlanabilecek. Bu imkanların kısa süre içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 31.01.2022 05:07
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