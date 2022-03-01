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Kripto para birimleri yatırımcısının yüzünü güldürdü!

Son dönemlerde düşüş trendine giren kripto para birimleri yeniden yükselişe geçerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı.

01 Mart 2022 Salı 13:05
Kripto para birimleri yatırımcısının yüzünü güldürdü!
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Rusya  ve Ukrayna savaşı sonrası deyim yerindeyse dibe vuran kripto para birimlerinin yeniden yükseliş trendine girmesi kripto para borsasını oldukça fazla hareketlendirdi. Son 24 saat içerisinde yeniden yükselen kripto paralar toparlanma evresine geçerken lider coin olarak sistemde bulunan Bitcoin'in (BTC) yüzde 15'e yakın bir değer kazancı ile birlikte 43 bin doların üzerine çıktığı görüldü.

İki ülke arasındaki savaş krizi ve diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım kararları Bitcoin'in bir kaç gün önce 34 bin dolar seviyelerine kadar düşürmüştü. Şimdilerde toparlanma eğilimine geçen Bitcoin'in 43 bin dolara yükselmesi yatırımcısını sevindirirken, Ethereum da Bitcoin'e ayak uydurarak yükseliş hareketi gösterdiği anlaşıldı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un ise yüzde 12 oranında yükseliş yaşadığı ve 2918 dolardan alıcı bulduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 01.03.2022 13:05
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Kripto Para BirimleriBitcoin Ne KadarEthereum Ne KadarKiripto Para Borsası
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