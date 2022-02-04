Kredi notu nasıl yükselir? Kredi notu ayda kaç puan yükseliyor?

Kredi notunun aydan aya yükselmesi, findeks tarafından banka müşterilerine verilen puan ile belirlenmektedir. Kredi notu, müşterilerin borçlarını nasıl ödediği ile ilgili doğru orantılıdır. Düşük kredi notuna sahip müşteriler genellikle borçlarını zamanında ödemediği veya ödemelerini sürekli geçiştirdiği kişilerdir. Yüksek kredi notuna sahip kişiler ise borçlarını zamanında ve düzenli olarak ödedikleri kişilerdir.

Bankalar ise bu süreçte kredisi düşük olan kişilere kredi vermekten mümkün olduğunda kaçınmaktadır. Bu durum banka müşteri arasındayken banka müşterisine güvenmediği için oluyor. Borçlarını zamanında ödemeyeceği düşüncesi ile kredi verilmiyor. Kredi kartı puanı düşük olduğu için kart başvurusu reddedilmektedir. Bu yazımızda kredi notu düşük fakat kredi puanını yükseltmek isteyen vatandaşlar için findeks kredi notu hakkında bilgiler vereceğiz.

Findeks kredi notu nedir?

Findeks kredi notu, 9 büyük bankanın önderliğinde kurulan findeks sayesinde bankada bulunan müşterilere verilen puandır. Puanlar ile müşterilerin borçlarını ödeme tablosuna bankalara olan borçlarına bakılmaktadır. Kredi notu hesaplanırken birçok etken bir araya gelmektedir.

Mevcut borç durumuna bakan findeks, bankalara yüksek borcu olan kişilerin kredi notunu düşürmektedir. Bu noktada müşteriler kredi limitlerinin hepsini değil bir kısmını kullanmaları gerekmektedir. Mevcut borçlar kredi puanının %35 oranını etkilemektedir.

Ödemelerin düzenli yapılıp yapılmadığına bakan findeks, burada kredi veya kredi kartı ödemelerinin nasıl ödediğini inceler. Son ödeme tarihini bir gün dahi geciktiren müşterilerin kredi puanları düşmektedir. Buradaki düzensizlikler ise kredi notunu yine %35 oranda etkilemektedir.

Aynı anda birden çok kredili ürün açılışına başvurması ise, kişiler bu durumdan kaynaklı olumsuz şekilde etkilenmektedir. ‘Aşırı sorgulama’ sayesinde kredi başvuruları kredi puanını düşürmektedir. Sürekli krediye başvuran kişiler tespit edilir ve bankalar tarafından reddedilmektedir.

Aynı anda birden çok bankaya kredi kartı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notu %11 oranda etkilemektedir.

Kredi kullanım yoğunluğu ise, sık sık kredi kartı kullanmak için bankaları ziyaret edenler için geçici süreliğine kredi notu %10 oranda düşmektedir.

Findeks kredi puan tablosu

Findeks belirtilen maddelere göre müşterilerine 1 ve 1900 arasında puan vermektedir. Borçlarını ödeme şekli ile müşteriler 5 sınıfa ayrılmaktadır. Bu sayede kişiler belli olurken bankalar ise zamanında ödeyen veya ödemeyen kişileri ayırt edebiliyor. Sonuç olarak kredi notları müşterilerine kredi verirken aynı zamanda referans oluyor.

Findeks kredi puan tablosu;

Kredi notu 1-699 aralığındaki müşterileri ‘çok riskli’ grubunda yer alıyor. Çok riskli grupta yer alan kişiler borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerdir.

Kredi notu 700-1099 aralığında olan müşteriler ise ‘orta riskli’ grupta yer alıyor. Bu gruptaki kişiler ödemelerini bazen zamanında bazen geciktirmeli ödeyen kişilerdir.

Kredi notu 1100-1499 aralığında olan müşteriler ise kişiler ise ‘az riskli’ grubunda yer almaktadır. Bu müşteriler ise kefil, ipotek gibi krediler çekebilir.

Kredi notu 1500-1699 aralığındaki müşterileri ise ‘iyi’ gurubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan kişiler genellikle her bankadan kredi alabiliyor.

Kredi notu 1700-1900 aralığındaki müşteriler ise ‘çok iyi’ gurubunda yer alıyor. Bu gruptaki müşteriler bankaların ilk tercihi olan ve çok sevilen müşterileri sayılmaktadır.

Findeks kredi notu 1 ayda kaç puan yükselir?

Kredi notlarının değişmesi genellikle borçlarını ödeyiş şekline ödeme talimatına uyan müşterilere göre değişmektedir. 1 aylık süre ile kredi kartını aktif kullanan kişiler eğer kredi ödemelerini zamanında geciktirmeden ödüyorsa kredi notları 200-300 puan yükselmektedir.

Kredi notu 500-800 aralığındaki olan müşteriler ise kredi notlarını yükseltmek için çaba gösterseler de bir ayda sadece maksimum 200 puan yükseliyor.

800-110 aralığındaki müşteriler ise bir ayda en fazla 250 puan alırken 1100 üstü müşteriler bir ayda 300 puan almaktadırlar.

500 altındaki müşteriler ise ‘çok riskli’ grupta yer aldıkları için bankalarla arasını düzeltebilmesi adına ‘iyi’ grubuna geçmesi gerekmektedir. İyi grubuna geçebilmesi için en fazla 6-12 ay kadar beklemeleri gerekir.

Kredi notu 3 ayda ne kadar yükselir?

Kredi notları 3 ay boyunca eğer düzenli ödemeler yapıldığı taktirde müşterilerin kredi ortalamaları 500-900 puan almaktadır.

Önek olarak; 600 kredi puanına sahip olan kişiler 3 ayın sonunda düzenli şekilde ödenirse 1100 olmaktadır.

Kredi notu kaç ayda yükseliyor?

Findeks kredi notu nasıl sorgulanır?

Kredi notları, müşterilerin kredi puanını ve borçlarını zamanında ödeyip ödemeyeceği kredi kartı limitleri gibi vb. konular kapsamaktadır. Çok riskli grupta yer alan müşteriler önek olarak 500 kredi notu varsa eğer 1500 kredi notuna çıkabilmesi için en az 6 ay beklemesi gerekir. 6 -12 aylık sürede ise kredi puanı düşük olan müşteriler kredi notlarını yükseltebilir.

Findeks kredi notlarında önemli etken eğer bir vatandaş ardı ardına kredi başvurusunda bulunursa bu durum olumsuz yönde etkilenir. Bu yüzden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ilk olarak kredi notunu öğrenmelerinde fayda vardır. Bu süreçte bankanız danışabilir veya mobil bankacılık veya intenet bankacılığı gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.

Findeks kredi risk raporu nasıl alınır?

Kredi puanı için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyulurken findeks, risk raporunu borçların toplam limitlerine göre belirler.

Kredi için bankalara başvurmadan önce ilk olarak risk raporunu gözden geçirmeniz ve kredi limitinizi öğrenmeniz gerekmektedir.

3 ayda kredi notu yükseltme notları

3 ay süre ile kredi notu yükseltmek isteyen vatandaşlar 3 ay süre ile 600-900 puan aralığı ile yükseltme imkânı bulunmaktadır.

3 aylık süreç içerisinde vatandaşlar kredi kartı borçlarını ödemesi gerekmektedir. Kredi kartının borcunu tamamını ödeyemeyen kişiler asgarisini ödemek zorundadır. Borçlar zamanında ödendiği taktirde puan yükseltebilirsiniz.

Eğer borçlarınızı ödeyememe durumunuz varsa yapılandırmalısınız. Banka ile görüşerek maddi sıkıntılarınızdan bahsedebilir ve kredi borcunuzu yapılandırabilirsiniz.

Kredi kartınızı banka hesap kartlarını aktif şekilde kullanırsanız eğer kredi puanını yükselir. Önek olarak alışveriş yaparak.

Kredi kartı veya kredi limitinin tamamına kullanmak kredi puan puanı olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Kredi kartı borçların asgari tutarını ödemek kişilerin kart puanını yükseltmelerine büyük etken sağlamaktadır.

Yeni kredi kart başvurularından uzak durmanız gerekmektedir. Findeks sizi takip ederken hangi bankaya hangi süre ile kredi kartı başvurusu yaptığını görmektedir. Bu hareket ile kredi puanınız düşmektedir.

Faturalarınızı kredi kartlarınızı otomatik ödeme talimatına vererek öderseniz sizin için daha avantajlı olmaktadır. Bankalarda bulunan varlıklarınızı arttırmaya odaklanmak her zaman sizi karlı çıkarırken banka ile aranızdaki ilişkide güçlenecektir. Teminatlı kredi kartı çıkararak borçları ödemelisiniz.

Eğer kredi puanınız düşükse 1-699 aralığındaki puan grubundaysanız eğer teminatlı kredi kartı gelirinizi maaşınızı teminat olarak gösterebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatı kredi notunu yükseltir mi?

Otomatik ödeme talimatı ile kredi notu yükselmektedir. Kısa sürede sonuç alacağınız bu yöntem ile elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri talimata verirseniz eğer kredi puanınız yükselmektedir.

Telefon faturası ödenmediyse eğer kredi notunuz düşmektedir. Faturalarınız düzenli şekilde ödeniyorsa eğer notunuz yükselmektedir. Operatöre ait telefonların faturaları geciktiğinde findeks otomatikman kredi notunu düşürmektedir.

GSM operatörleri elden taksit veya senetle satış gerçekleştirirse findeks kredi puanları kontrol etmektedir. Findeks kredi puanı bankaların dışında birçok mağaza ile ortak çalışmaktadır.