Kredi kartları için çıldırtan karar! Pazar günü detayına dikkat

Enpara kullanıcıları, dikkat! 27 Ağustos Pazar günü için banka kartı ve ATM kullanımında kısıtlama yapacak. İşte detaylar...

Banka müşterileri dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı Enpara ATM'leri ve kredi kartları, 27 Ağustos Pazar günü yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle geçici olarak kullanılamayabilir. QNB Finansbank tarafından yapılan resmi duyuruda, Enpara kullanıcılarının daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla gerçekleştirilecek bakım çalışması için 27 Ağustos Pazar günü 01:30 - 03:30 arasında sistemlerde geçici bir kesinti yaşanacağı belirtildi.

Bu süre zarfında Enpara kartları ve ATM'leri kullanıma kapatılabilir. Bankanın yaptığı açıklamada, "Bankadan güzeli" olmanın bakımlı olmaktan geçtiği ifade edilerek, anlayışları için müşterilere teşekkür edildi.





Milyonlara kolaylık sağlayan bankacılık hizmetlerinin bu süre zarfında etkilenebileceği hatırlatılarak, müşterilerin işlemlerini bu tarihe denk gelmeden önce tamamlamaları öneriliyor. Mobil uygulamalardan yapılan işlemlerin ve ATM kullanımlarının 27 Ağustos Pazar günü geçici bir süre için mümkün olmayabileceği göz önünde bulundurulmalı.

QNB Finansbank'ın bu önemli bakım çalışmasıyla, müşterilere daha kaliteli bir hizmet sunma amacının güdüldüğü belirtiliyor. Banka yetkilileri, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçebilmek için bu tür bakım çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini vurguluyor.

27 Ağustos Pazar günü Enpara kullanıcılarının, bakım çalışması nedeniyle kısa süreliğine ATM ve kredi kartı işlemlerinde kesinti yaşayabileceği unutulmamalıdır. Banka, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek adına bu tür önemli çalışmaların gerekli olduğunu ve işlemleri bu tarih aralığına denk getirmeden önce tamamlamalarını tavsiye ediyor.