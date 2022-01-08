Kredi kartında aidatlar 200 TL'yi aştı

Kredi kartı aidatı

Kredi kartı ücretleri, banka müşterileri için uzun süredir devam eden bir sorun olmuştur. Özellikle son gün finansallara yansıyan tutar bu sorunu ikiye katladı. Bir veya iki yıl önce 100 liradan daha azını iptal etmek için mücadele eden tüketiciler, şimdi 200 liranın üzerinde üyelik ücreti ile karşı karşıya. Ancak bu maliyeti tamamen ortadan kaldırmanın bir yolu var. Şikayet platformunda son iki hafta içinde bu konuyla ilgili yazılmış yüzlerce tepki mesajı bulabilirsiniz. Yılda bir kez bile olsa 200 TL'nin üzerindeki kart ücretlerine banka müşterilerinin tepkisi ortada. Tepki özellikle pandemi gelirinizi tükettiğinde ve kart borcunuzu zamanında ödeyemediğinizde fark edilir. Tüketicilerin yanıt verme hakkı vardır, ancak yasalara uyarlar. Bankaların ücret veya harç tahsil etmesinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak,üyelik ücretinden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

Tüketici için yeni yasa

Yasa, bankaların kart ücretlerini tahsil etmesini yasaklamıyor, ancak tüketiciler için önemli bir koruma sağlıyor. Buna göre; tüm bankaların ücretsiz kredi kartı vermeleri gerekmektedir. Müşteri ödeme kartını değiştirmek isterse, bankanın aynı kısıtlamalara sahip bir banka kartı vermesi gerekir. Bu da yıllık aidat ödemekten sıkılanların bedava kart alışverişi yapmak yerine bankaya gidebileceği anlamına geliyor. Talebinize rağmen ücretsiz kart verirseniz, mevcut kartınızı yenilemeniz mümkün olmayacaktır.

Bunun ardından bu aidatsız kart seçenek olacak. Aylık ekstreme kartım veya aidatlarım yansırsa ne olur? Banka ücreti iade etmek zorunda değildir. Ancak bankalar son derece rekabetçi bir piyasada sizi kaybetmek istemiyor. Bunun için maliyetin yarısının değil tamamının iadesi için başvuruda bulunamaz. Bunun yerine, kesilen ücretleri nakit puanlara dönüştürebilirsiniz. Israr ederseniz, bankaya sağladığınız iadeye göre (kredi kullanımı, yüksek kart harcaması, vadesi geçmiş ödemeler vb.) ücretlerin tamamını geri alabilirsiniz. Bu bağlamda, işletmeniz için hangi seçeneğin uygun olduğunu bankanızla görüşün. Banka ayrıca şikayet sitesinde yazılan mesajlara da cevap vermektedir.

Banka kredi aidatını almayabilir

Bankalar yıl içinde herhangi bir nedenle kredi kartını iki kez yenileyen kişilerden ek ücret ve üyelik ücreti talep edemezler. > Birkaç kez yenilenen kartlar, yalnızca kartın yazdırılması için faturalandırılacaktır. > Borç bakiyesi ve kartın tahsisi ile dahi tüketicinin talebi üzerine banka kartının iptal edilmesi gerekmektedir. > Süresi dolan kart borcu devam eder, ancak bu süre içinde kredi kartı ücretleri tahsil edilmez.

Arka arkaya 180 gün kullanılmayan kredi kartları pasif sayılır ve hareket olmadıkça üyelik ücreti alınmaz. - Aktif olmayan kartlardan tahsil edilmeyen yıllık kredi kartı üyelik aidatları, birikim tarihinden itibaren 12 aya kadar ilerideki tahsilatlar için alıkonulabilir. - Bu süre zarfında, yıllık bağış uygulama sürecini başlatamayacaksınız. Bu ücretlerde faiz ya da kar payı yoktur.. Bu 12 aylık sürenin sonunda ücretin tahsil edilmemesi durumunda ücretten düşülecektir. Ücretsiz kredi kartı talebini reddeden banka, talebe göre ücretli kredi kartı çıkaramaz. - Ücretsiz kartın limiti, abonelik kartının limitine tamamen eşit olmalıdır. - Abonelik kartını ücretsiz değiştirmek isteyenlere bankalar ek şartlar getiremez. - Yıllık banka ve sanal kredi kartı ücreti yok. - Hesap özetlerinin sunulması ücretsizdir. - Ek kartlar, orijinal kart ücretinin yarısına kadar ödeme yapabilir. 100 liralık premium kartlar için ek kartlardan 50 liraya kadar ücretlendirme yapabilirsiniz.

Kredi kartları tüketicilere sunmak için uygun bir yoldur. Ancak bu sistem “kazan-kazan” ilkesine dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, müşterilere nakit ve anında mevduat sağlayan bir sistem, bankaların kartı kullanan üye firmaların ATM'lerinden ücret tahsil etmelerine olanak sağlıyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon oranı yaklaşık %1,6'dır. Spesifik olarak, ne kadar çok müşteriniz olursa, kart ücreti yerine bankada o kadar fazla gelir elde edebilirsiniz. Banka ile bu detayı hatırlamak pazarlıklarda bir avantaj olabilir. Bu açıdan, bankalar, müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bile, karşılıklı memnuniyet uzlaşısını teşvik edebilir.

"Aidatsız kartlara taksit veya puan yok. Bazı aidatsız kartlar neredeyse "ek kartlar" gibi çalışır. Aktif kartları 12 ay taksitle de çekebilirsiniz. Sevdiklerinize daha fazla kart verebilirsiniz. Üyelik Ücreti Yok Ayrıca aidatsız kartlar da var. ek taksit ve taksitli erteleme gibi avantajlar sunuyor. Bu kartı çıkarmadan önce en çok çalıştığımız bankalardan bilgi aldık ve karşılaştırdık. Ayrıntılar bankanın web sitesinde kolayca bulunabilir.