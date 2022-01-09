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Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullanmayan yoktur. Her sene kredi kartı kullananlarında bildiği konu kart aidatı olarak artıyor. Kart aidatları ne kadar oldu? 2021 kart aidat artışları nedir? Merak edilen kredi kartı aidatlarını siz değerli okuyucularımız için derledik.

09 Ocak 2022 Pazar 04:28
Kredi kartı kullananlar dikkat!
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Çoğu insanın birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kartların borçlarını ödemek gün geçtikçe zorlanırken, birde kart aidatı artışı haberi geldi. Vatandaş, nasıl ödeyeceğini ya da neden bu kadar çok kesileceğini konuşuyor. E-Devlet üzerinden kart aidatlarının ne kadar arttığını öğrenebilirsiniz. Bizde siz değerli okuyucularımıza haberin detayını veriyoruz.

Öğrenci haricinde, vatandaştan her yıl düzenli olarak kesilen art aidatları oluyor. Vatandaş 200 TL'yi geçen kart aidatlarından oldukça rahasız oldu. 

Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan vatandaş birde kart aidatıyla birlikte iyice zor durumda kalıyor. Krart kullanan bazı vatandaşlar, kart aidatlarının fazlalığından şikayetçidir ve kartlarını kapatmaya götürür. 

Kart aidatı fazla olan bankalardan kredi kartı kapatarak, daha düşük kesinti yapan bankalara yönelim başladı. 

Kredi kartı aidatı geri alma başvurusu için tıkla!


Son Güncelleme: 09.01.2022 04:28
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıDikkatZam Geldi
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