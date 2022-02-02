Kredi çekmek isteyenler müjde! Mesaj ile anında kredi onayı verilecek

Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok vatandaş ekonomik sorunlar yaşıyor. Bu nedenle bankalar özel kampanyalar ve kredi paketleri oluşturuyor. Bu kampanyalar ile vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi verilerek rahat bir nefes almaları sağlanıyor. Ayrıca QNB Finansbank’a yapılan kredi başvurularında mesaj ile anında onay veriliyor.

QNB Finansbank anında onaylanan kredi paketi

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank, milyonlarca müşterisine büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle çeşitli kredi paketleri duyuran QNB, üç ay vadeli kredi başvurularını başlattı. Başvurusu sonrasında hemen onaylanan bir kredi sunan QNB, müşterilerinin isteklerine göre ödeme planı oluşturuyor. 36 aya varan vade seçeneği ile en fazla 5000 TL’ye kadar faiz uygulanıyor.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, QNB’nin sunmuş olduğu anında onaylanan krediden faydalanabilirler. Bunun için ise çok küçük bir kredi ücreti talep edilmektedir. Kredi başvurusu için telefonunuzun kısa mesaj bölümüne girerek T.C. kimlik numaranızı yazıp 5030’a SMS gönderebilirsiniz.

Bunun yanında QNB Finansbank’ın 3 ay ertelemeli kredi kampanasından faydalanmak için mobil bankacılık web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.