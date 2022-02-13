Kredi çekemeyenlere 17.000 TL kredi imkanı doğdu

Pandemiden dolayı milyonlarca vatandaşımız ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bundan dolayı herkesin nakit ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Finansbank, Garanti BBVA ve ING Bank, tüketici kredisi paketi adı altında kredi alamayanlara 17.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvuruların sayısı rekor düzeye ulaştı. Bu imkan vatandaşlarımızı sevindirdi.

17.000 TL krediden yararlanabilmekte ana koşul olarak kredi notu olarak gösterilmektedir. En az 3 ay sigortalı çalışan, 1100 kredi notuna sahip olan kişiler bu kredi paketinden yararlanabilecek. Emekliler ise 17.000 TL üstünü de alabilecek. Bunun için tek şart, emekli maaşlarını bu bankalardan birine taşıma şartı vardır. Kredinin faiz oranları bankalara ve kişilerin durumlarına göre değişiklik göstermektedir.

ING Bank 17.000 TL Kredi Paketi

Garanti BBVA 17.000 TL Kredi Paketi

ING Bank üzerinden 17.000 TL kredi paketinden yararlanabilmek için bankaların ilgili şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca şubeye gitmeden bankanın kendi resmi web adresine girerek başvuru süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Şubeye kimlikle gitmeniz halinde, başvurunuz kabul edilirse para hesabınıza 5 dakika içerisinde geçecektir.

Garanti Bankası’ndan 36 ay vade ve ilk 3 ay geri ödemesiz seçeneği ile 17.000 TL kredi imkanına başvuruda bulunabilirsiniz. Şubeye gitmek istemezseniz resmi web adresinden ya da mobil uygulama üzerinden de hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinin şartı olarak 3 aylık bir sigortalılık süresi istenmektedir.

QNB Finansbank 17.000 TL Kredi Paketi

Son dönemlerde en uygun kredi faiz oranları uygulayan bankalar arasında yer alan QNB Finansbank üzerinden 17.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu banka üzerinden krediye başvurmak isterseniz TC kimlik numaranızı 5030 numaralı hatta kısa mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca 3 ay geri ödemesiz seçeneği de mevcuttur.