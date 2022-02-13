İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Kredi çekemeyenlere 17.000 TL kredi imkanı doğdu

Finansbank, Garanti BBVA ve ING Bank, tüketici kredisi paketi adı altında kredi alamayanlara 17.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvuruların sayısı rekor düzeye ulaştı.

13 Şubat 2022 Pazar 06:23
Kredi çekemeyenlere 17.000 TL kredi imkanı doğdu
Takip Et:

Pandemiden dolayı milyonlarca vatandaşımız ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bundan dolayı herkesin nakit ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Finansbank, Garanti BBVA ve ING Bank, tüketici kredisi paketi adı altında kredi alamayanlara 17.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvuruların sayısı rekor düzeye ulaştı. Bu imkan vatandaşlarımızı sevindirdi.

17.000 TL krediden yararlanabilmekte ana koşul olarak kredi notu olarak gösterilmektedir. En az 3 ay sigortalı çalışan, 1100 kredi notuna sahip olan kişiler bu kredi paketinden yararlanabilecek. Emekliler ise 17.000 TL üstünü de alabilecek. Bunun için tek şart, emekli maaşlarını bu bankalardan birine taşıma şartı vardır. Kredinin faiz oranları bankalara ve kişilerin durumlarına göre değişiklik göstermektedir.

ING Bank 17.000 TL Kredi Paketi

ING Bank üzerinden 17.000 TL kredi paketinden yararlanabilmek için bankaların ilgili şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca şubeye gitmeden bankanın kendi resmi web adresine girerek başvuru süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Şubeye kimlikle gitmeniz halinde, başvurunuz kabul edilirse para hesabınıza 5 dakika içerisinde geçecektir.

Garanti BBVA 17.000 TL Kredi Paketi

Garanti Bankası’ndan 36 ay vade ve ilk 3 ay geri ödemesiz seçeneği ile 17.000 TL kredi imkanına başvuruda bulunabilirsiniz. Şubeye gitmek istemezseniz resmi web adresinden ya da mobil uygulama üzerinden de hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinin şartı olarak 3 aylık bir sigortalılık süresi istenmektedir.

QNB Finansbank 17.000 TL Kredi Paketi

Son dönemlerde en uygun kredi faiz oranları uygulayan bankalar arasında yer alan QNB Finansbank üzerinden 17.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu banka üzerinden krediye başvurmak isterseniz TC kimlik numaranızı 5030 numaralı hatta kısa mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca 3 ay geri ödemesiz seçeneği de mevcuttur.



Son Güncelleme: 13.02.2022 06:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütün banka borçları tek bir kredide !
Bütün banka borçları tek bir kredide !
Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek
Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek
Kimliksiz ve kefilsiz 30.000 TL Kredi imkanı
Kimliksiz ve kefilsiz 30.000 TL Kredi imkanı
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme ve yapılandırma nasıl yapılır?
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme ve yapılandırma nasıl yapılır?
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Emeklilere özel kredi! Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Bankalar emeklilere özel 2022 kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı...
Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi
Bağkur İhya Canlandırma nedir, nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru işlemi

Popüler Haberler

Kredi çekemeyenlere 17.000 TL kredi imkanı doğdu
Bütün banka borçları tek bir kredide !
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama
Oruçluyken vücuttan çıkan mezi orucu bozar mı?
Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek
Ramazanda oruçluyken hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulur mu? Oruçluyken hacamat yaptırmanın oruca ne gibi bir etkisi vardır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 13 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 13 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 13 Şubat 2022 Pazar itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
SGK 7316 teşvik şartları ve hesaplaması nasıl olur?
Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?
Mark Levitas kimdir? Mark Levitas hakkında bilgiler
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
TJK 12 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman başlıyor?
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Hafta sonu 13 Şubat 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Şubat 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.