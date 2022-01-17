İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...

Kredi borcu için borç kapatma kredisi veren bankalar

İnsanlar borçlarını tek bir çatı altında toplamak için borç kapatma kredisi çekmektedir. Borç kapatma kredisi bankadan bankaya göre değişmektedir. İnsanlar borç kapatma kredisi veren bankaları merak etmektedir. Bu haberimizde borç kapatma kredisi veren bankaları derledik. İşte 2021 yılında borç kapatma kredisi veren bankalar...

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:00
Kredi borcu için borç kapatma kredisi veren bankalar
Takip Et:

Kredi borcu olan kişiler için, bankalar borç ödeme kredisi hizmeti sunmaktadır. Her banka ,borç ödemek için ödeme krediler sunmaktadır. Faiz oranları bankadan bankaya göre değişmektedir.

Borç transferi ve borç ödemesi kredisi sunan bankalar şu şekildedir;

DenizBank

Finansbank

Türkiye Ekonomi Bankası

ING Bankası

Akbank

Garanti Bankası

İş Bankası

Bu krediyi almak için kredi puanınız çok önemlidir. 12 aya varan taksitlere kadar ödeme imkanı sunmaktadır.  Kredi almadan önce ve sonra borçlanmaya dikkat edilmelidir. Borç miktarı aynı vade oranında artığında vatandaş bu işlemden para kaybetmektedir. Borcun vadesini uzatırken mevcut vade ve önceki vade arasındaki fark hesaplanmalıdır. Her bankanın sunduğu teklifler incelenmelidir.


Son Güncelleme: 17.01.2022 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 Borç Kapatma KredisiBorç Kapatma KredisiBorç Kapatma Kredisi Veren Bankalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri için 3 bin TL hibe desteğini ne zaman verilecek?
Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri için 3 bin TL hibe desteğini ne zaman verilecek?
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri için 3 bin TL hibe desteğini ne zaman verilecek?
The Neighbor dizisi konusu ve yorumları
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
18 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Ocak Salı at yarışı programı
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
Netflix Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek belgeseli konusu nedir? Netflix, koronavirüs pandemisini farklı bir açıdan izleyenlerle buluşturuyor
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Ocak 2022 Pazartesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Endless Love filminin konusu nedir?
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.