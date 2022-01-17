Kredi borcu için borç kapatma kredisi veren bankalar

Kredi borcu olan kişiler için, bankalar borç ödeme kredisi hizmeti sunmaktadır. Her banka ,borç ödemek için ödeme krediler sunmaktadır. Faiz oranları bankadan bankaya göre değişmektedir.

Borç transferi ve borç ödemesi kredisi sunan bankalar şu şekildedir;

DenizBank

Finansbank

Türkiye Ekonomi Bankası

ING Bankası

Akbank

Garanti Bankası

İş Bankası

Bu krediyi almak için kredi puanınız çok önemlidir. 12 aya varan taksitlere kadar ödeme imkanı sunmaktadır. Kredi almadan önce ve sonra borçlanmaya dikkat edilmelidir. Borç miktarı aynı vade oranında artığında vatandaş bu işlemden para kaybetmektedir. Borcun vadesini uzatırken mevcut vade ve önceki vade arasındaki fark hesaplanmalıdır. Her bankanın sunduğu teklifler incelenmelidir.