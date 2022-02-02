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Kredi başvurusu kredi notunu etkiler mi?

Son zamanlarda vatandaşın en çok merak ettiği konu haline gelen durum bankaya kredi başvurusu yapmak, kredi notunu düşürür mü yönünde oldu. İnternette en sık aranan konulardan biri olan bu durumu bizde siz değerli okuyucularımız için araştırdık ve haberimizde derledik. İşte tüm detaylar haberimizde!

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:18
Kredi başvurusu kredi notunu etkiler mi?
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Son zamanlarda kredi faizlerinin artmasıyla birlikte; ev, taşıt ya da başka bir ihtiyacı karşılamak büyük sorun haline geldi. Vatandaş kredi başvurusu yaparak onay alıp alamayacağını merak ederken bir yandan da başvuru sonrası kredi notunu ne derece etkiliyor merak konusu oldu. 

Başka bir krediye başvuru yapmak veya kredi kartı çıkartmak kredi notunu düşürüyor mu soru işareti olarak akıllarda kaldı.

Araştırmalarımız neticesinde bu durumların kredi notunu düşürdüğü yönde oldu. Söylentilerin doğru olduğu ve yeni bir kredi başvurusu ya da kredi kartı çıkartmak için yapılan başvurular kredi notunu olumsuz etkilediği yönünde gerçekleşti.

Bunun nedeni ise, vatandaşın üzerinde bulunan varolan borcundan kaynaklanıyor. 

Konuyla alakalı merak edilenher detayı siz değerli okuyucularımıza açıklamaya devam ediyoruz.

Kredi başvurusu ilk kez yapacak kişi ile önceden kredi çekmiş birinin kredi notları etkileniyor. 

Fakat bu durum geçici olarak etkilemeyi kapsıyor.

Özellikle kredi borçlarını düzenli ödeyen ve geciktirmeyen vatandaş için her ay olumlu sonuç çıkıyor. Düzensiz ve ödeme yapmayan müşteriler için ise tam tersi işlemler uygulanıyor. 

Bankada birikimi olan ya da hisseleri olanlar için durum daha farklı gelişiyor. Olumlu yönde izleniyor.

Bankalar, müşterinin mal varlığını gördükçe müşterinin banka üzerinde olan etkisi artıyor. 

Bankada varlığınızı artırdıkça kredi notu gibi hakkınızdaki ince ayrıntılar olumlu yönde olacaktır.

Kredi kartı da ilk aşamada notunuzu çekiyor ama otomatik ödeme şeklinde talimat vererek ve dönem borcunuzu ödeyerek banka üzerinde olumlu bir intiba bıraktığınız müddetçe zamanla kredi notunuz artacaktır.

Kredi limitinizin yükselmesi içinde durum kredi notunuza bağlıdır. Alışverişlerinizde limitinizin tamamını kullanmadığınız taktirde kredi notunuza bir şey olmaz.

Yaptığınız borçları banka bir tehdit unsuru olarak algılıyor ve kredi notunuzu etkiliyor. 

Kartı iptal ettirmek yerine limitinizin düşürülmesini sağlayarak kendinize ve bankanıza bir teminat vermiş oluyorsunuz.

Krediye başvurdunuz ve bu durum bankanız tarafından geri çevirildi. O zaman kredi notunuz düşüyor. Borç ödemenizi düzenli yaptığınız taktirde böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. 

Devamlı kredi taleplerinde bulunmakta kredi notunuzu düşürücü yönde etkiliyor. 

Birçok insanın Findeks notu düşük olmasına rağmen, zamanla bunu artırma yoluna gidiliyor. Bunu artırmak için gerekli çabayı yerine getirmeniz gerekiyor.

-500-800 aralığında kredi puanınız 1 ay da maksimum 200'e,

-800-1100 aralığındaki kredi puanınız 1 ay da maksimum 250'ye,

-1100 üzerindeki kredi puanınız 1 ay da maksimum 300'e yükselir.

500 altındaki kredi notuna sahip olan müşteri riskli olarak gözükür ve kredi olumlu sonuçlanmaz. Bu doğrultuda yükselmesini sağlamak için 6-7 ay gibi bir süre lazım olur. 

Birden çok bankaya başvuru yapan müşteri, bankaların gözünde ödeme zorluğu çekecek anlamına da geliyor. Taksitlerin zamanında yatıp yatmayacağını düşünen banka, kredi konusunda ikileme düşüyor. O zaman da kredi alma haklarından yararlanamıyorlar.

Kredi notunuzu yükseltmek istiyorsanız yapmanız gerekenler;

- Kredi ve kredi kartınızı zamanında borçlarını ödeyin. Son gününü bile geçirdiğiniz zaman kredi notunuzu etkileyeceğini unutmayın! 

- Faturalarınızı da zamanında ödemeyi ihmal etmeyin. Otomatik ödeme talimatıyla yapılacak her işlem sizin lehinize olacaktır. Bankaya dair bir teminat vermiş olursunuz. 

- Prim ödemenizi kendiniz yapıyorsanız onu da ihmal etmeden zamanında yapmanız gerekiyor. 

- Aynı zamanda birçok yere kredi başvurusu yapmayın.

- Limitlerinizin hepsini kullanmayın veya limit düşürme yoluna gidin. 

- Kullanmadığınız her kartın iptalini gerçekleştirin. Birden fazla kullandığınız kart olmasın. 

​- Kredi başvurusu için kendi geçmişiniz temiz olsun. Bankaya güven verici olmalısınız ki kredi imkanından yararlanabilesiniz. 

- Diğer yerlerden olan borçlarınızı zamanında kapatın.

- Taksit ödemelerinde zorlanmayacağınız ödeme şeklinde uyarak kredi limiti çekin aksi halde ödeme yapamayacağınız rakamlara başvuru yapmayın.

- 2-3 ayda kredi notlarınızı kontrol ettirin.

- 6-7 ayda bir Foreks Risk raporunuza başvuru yaparak gözden geçirin.

- Kredi sicilinizi temiz tutmaya özen gösterin ve kredinizi istediğiniz,güvendiğiniz bankadan çekin.

Saydığımız maddeleri yerine getirerek, kredi çektiğiniz zaman herhangi bir sıkıntıya girmeden öderseniz sorun yaşamazsınız ve böylelikle kredi notunuz olumsuz olarak kayıtlara geçmez.

 



Son Güncelleme: 02.02.2022 10:18
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Anahtar Kelimeler:
KrediKredi NotuBaşvuruBanka
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