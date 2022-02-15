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Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi

İmalar sanayisine can suyu olacak devasa bir kredi geliyor. Kosgeb’e tam olarak 300 milyon dolarlık dev kredi gelecek.

15 Şubat 2022 Salı 01:03
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
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Kosgeb bayram edecek. İmalar sanayisine can suyu olacak devasa bir kredi geliyor. Kosgeb’e tam olarak 300 milyon dolarlık dev kredi gelecek. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile yapılan anlaşma çerçevesinde teknoloji tabanlı start-up’lar, mikro ve küçük işletmelere finansman sağlanacak.

Kosgeb’e 300 Milyon Dolar Kredi

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Kosgeb arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda imalat sanayisinde kullanılmak üzere tam 300 milyon dolarlık yeni bir kredi aktarımı yapılacak. Yapılan anlaşma çerçevesinde 2017 yılı sonrasında kurulmuş olan teknoloji tabanlı start-up’lar, mikro ve küçük işletmelere finansman sağlanacak.

Krediyi Dünya Bankası ve JICA ortaklığında kullandırılacak. Bu anlaşma ile birlikte zorlu pandemi koşullarında olumsuz etkilenen küçük ve mikro işletmeler ile birlikte 2017 senesinden sonra kurulan teknoloji tabanlı firmalar bayram edecek.

Kazan-Kazan

Kosgeb Başkanı Hasan Basri Kurt ve JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından imzalanan anlaşma neticesinde anlaşma yapıldı. Basın töreninde açıklamalarda bulunan Kosgeb Başkanı Hasan Basri Kurt, bu anlaşma sonrasında iş birliğinin devam etmesini istediklerini ifade etti. Kurt, ‘’Ülkemiz stratejik konumu ve ekonomisiyle yatırımcıların dikkatini çeken bir ülke konumunda bulunuyor. Özellikle genç iş gücümüz çok fazla. Bu kapsamda uzun süredir ilişkilerimiz kuvvetli olan Japon dostlarımızla iş birliğini sürdürmek isteriz’’ dedi.

Sosyal Önemi

Konuyla alakalı görüş bildiren JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro, ‘’Türkiye ekonomisinde en önemli yapı taşı mikro ve küçük işletmelerdir. Bunun öneminin farkındayız. Bu iş yerlerindeki düzenin bozulması, sosyal düzenin bozulması anlamına gelecektir. Bu açıdan projenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu yatırımla birlikte pandemi döneminde ve sonrasında mikro ve küçük işletmelerin ülke ekonomisine katkısı fazla olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Anlaşma İmzalandı

Konuşmalardan sonra Kosgeb Başkanı Hasan Basri Kurt ve JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro arasında anlaşmayı onaylayan imzalar atıldı. Bu anlaşma sayesinde mikro ve küçük işletmelerin daha büyük işler yapacağı düşünülüyor.

Start-up Şirketleri

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Kosgeb arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda imalat sanayisinde kullanılmak üzere tam 300 milyon dolarlık yeni bir kredi aktarımı yapılacak. Yapılan anlaşma çerçevesinde 2017 yılı sonrasında kurulmuş olan teknoloji tabanlı start-up’lar, mikro ve küçük işletmelere finansman sağlanacak.

Salgın döneminde 2017 yılı sonrasında kurulmuş olan teknoloji tabanlı start-up’lar, mikro ve küçük işletmeler gerçekten büyük sıkıntılar yaşamıştı. Bundan dolayı bu 300 milyon dolarlık kredi imkanı onlara da can suyu olacaktır. Bu sayede pandemi sürecinde çok zorlu bir badire atlatan Türkiye ekonomisi bir nebze de olsa canlanacaktır.



Son Güncelleme: 15.02.2022 01:03
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Anahtar Kelimeler:
KosgebJICA
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