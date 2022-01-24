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KOSGEB'den Mobilyaya Destek İşte Nace Kodları

Mobilya sektörüne KOSGEB’den yardım desteği gelmekte. Mobilya dükkanı açmak isteyen ve üretim yapmak isteyenler KOSGEB’in desteğini araştırmaya başladı. KOSGEB tarafından belirlenen nace kodu ve dükkan açmak için gerekli olanlar merak konusu oldu. İşte dükkan açmak isteyenler için detaylar haberimizde

24 Ocak 2022 Pazartesi 07:23
KOSGEB'den Mobilyaya Destek İşte Nace Kodları
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KOSGEB desteklerinden yararlananlar (Mobilya, Beyaz eşya)

KOSGEB tarafından gelen destek ile birçok mobilyacı iş planını düzenledikten sonra KOBİ’ye kayıt yaptırdıktan sonra daha fazla destek amaçlı programlara başvuru gerçekleşir. Bu destekten yararlanan sektörler ise mobilya ve beyaz eşya mağazalarıdır. Bu iki ticari kategorisin de toptan ve perakende satışlar için bu desteklerden yararlanabilir.

KOSGEB mobilya dükkanı açmak için nace kodları

KOSGEB tarafından sağlanan destekten yararlanabilir sektörde yer almak gerekmektedir. Bu sektörler arasında bulunanlar www.kosgeb.gov.tr/site/tr/bağlanti/DesteklenenSektor bu link üzerinden nica kodu aratmak gerekmektedir. Siteye giriş yapıldıktan sonra arama butonuna mobilya imalatı yazarak gerekli nace kodları seçilir.

KOSGEB üzerinde mobilya üretimi yapanların yer aldığı kategori C imalattır. C-31 nolu imalat sektöründe bulunan kodlar;

  • 31
  • 31.0
  • 31.01.03
  • İmalat
  • Büro malzemesi imalatı
  • Mutfak dolapları ve benzer mutfak mobilyası imalatı
  • Yatak imalatı

Mobilya dükkanı açıp ahşap üretimi yapan esnaflar başta ya da sonradan KOSGEB destek başvurusunda bulunabilir. Bunun yanı sıra mobilya üretimi yapanlar ise G kategorisin de yer almakta.

Her sektörde farklı kategoriler oluşması halinde büro mobilyalarında da toptan satış yapanlar başka kod ile ayrılmıştır. Perakende ve toptan satış yapanlar 46.6 numaralı kodu kullanarak KOSGEB üzerinden başvuru sağlar.

Bu belirtilen kod toptancıların kullanması halinde perakende ile satış yapanlar ise aşağıdaki destek kodunu kullanarak başvuru yapar.

 

 

Mobilya dükkanı açmak için gerekli aşamalar nelerdir?

Bu işe başlayan birçok vatandaş sattığı ürünlerin imalatını kendi yapmakta. Başka yerden mobilya alıp satmak kar getiren bir ticaret değildir. Bu sektörde kar marjı yüksek müşteri grupları önceden belirlenerek bu üretimler çoğaltılmalı. Üreticiden mobilya alıp satmanın dezavantajları şöyledir;

  • Alınan mobilyaların fiyatı yüksek olduğu için zerine kar payı koyup satmak zorlaşır.
  • Mağazada sergilemek zordur.
  • Mobilya almak için gelen vatandaşların taksitliği ödeme seçeneğini kullanması halinde kar marjında düşme olur.
  • Alış ve satış arasındaki oran birçok mağazaya göre daha azdır.

 

KOSGEB desteği ile mobilya dükkanı nasıl açılır?

  • İlk adım olarak tedarikçi bulunmalı
  • Gerekli belediye, vergi dairelerinden kayıt esnaf işlemleri yapılır
  • Mobilya dükkanı açmak için KOSGEB’den program şartı almak isteyenler başvuru yapılmalı.
  • Mağaza için gerekli kayıtların güncelleme düzenlemeleri intenet üzerinden KOSGEB e-hizmet üzerinden sağlanır.
  • Gerekli işlemler yapıldıktan sonra onay için işletme açılışı yapılır ve proje gereği mallar satın alınır.
  • Malların satış yapılırken ya da alınırken bütün belgeleri saklanır ve onay için KOSGEB’e gönderilir.
  • KOSGEB tarafından gelen onay ile hibe ödeme gerçekleşir.

 

KOSGEB mobilya dükkanı için hibe desteği ne kadar?

Mobilya sektörüne adım atacak olanlar için hibe desteği KOSGEB tarafından veriliyor. Bu destek 2 grup olacak şekilde sınıflandırılır. 60 bin ve 370 bin olarak. İşte destek miktarları şu şekilde;

 

Mobilya dükkanı açmak için gerekli belgeler

  • Dükkanı açmak isteyen kişinin 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • Dükkan kiralık ise tasdikli kira sözleşmesi
  • Vergi levhası
  • İskan belgesi
  • Kat sahiplerine ait noter tasdikli izin belgesi
  • İşe ortaklar ile başlanacak ise ortaklık senedi

Son Güncelleme: 24.01.2022 07:23
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NaceKodMobilyaKosgeb
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