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KOSGEB, ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?

KOSGEB projelerine başvuru yapan ve sonuçlanmasını bekleyen birçok vatandaş, KOSGEB’in ödemeleri nasıl ve ne zaman yaptığını araştırmaya başladı. Peki ' KOSGEB ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?' işte detaylar haberimizde...

23 Ocak 2022 Pazar 21:04
KOSGEB, ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?
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KOSGEB projelerine başvuru yapan ve sonuçlanmasını bekleyen birçok vatandaş, KOSGEB’in ödemeleri nasıl ve ne zaman yaptığını araştırmaya başladı.

KOSGEB ödemeleri ne zaman yapıyor?

Günümüzde hali hazırda 14 adet farklı KOSGEB programı mevcuttur. Bunlardan birine başvuru yapan kişi ve verilmesi muhtemel olan %0 faizli esnaf kredileri olabilir. Bu kredinin ödemesinin yapılacağı tarihle 60bin TL’lik hibe ödemesinin tarihi aynı olmayacaktır. Bunun nedeni ise iki programında şartları ve prosedürlerinin farklı olmasıdır.

KOSGEB geçtiğimiz senelerde çıkardığı avans uygulamasıyla birlikte program tamamlanmadan avans niteliğinde ödeme yapmaktadır.

KOSGEB Oluru nedir?

KOSGEB’den destek almak isteyen birçok vatandaş, Geleneksel Girişimci Desteği İleri girişimci desteği almak için yapılması gerekenlerden sonra verilen ‘ödeme oluru’ ne olduğunu araştırıyor. Danışman tarafından tüm işlemler sonrası size ‘ödeme oluru’ verecek. Fakat bu noktada size bugüne kadar yaptıklarınızın tümünün kağıt ve evrak üzerinde olduğunu, bundan sonra ise yerinde görerek onay vermesi gerektiği söylenecek.

Bu durum sonrasında danışmandan randevu alacaksınız. Danışman randevu tarihinde işletmeyi ziyaret edecektir. Elinde bugüne kadar teslim ettiğiniz bütün fatura ve belgeler olacaktır. Faturalarda yazılı olan bütün dokümanlar, ödeme belgeler ve alınan ürünler birebir kontrol edilecektir.

Danışmana sunduğunuz bütün belgeler ile aldığınız tüm ürünler, teçhizatları, işletmeyi tek tek inceleyecektir. Hatta danışman bütün alınanları seri numaralarına kadar inceleyecektir. Eğer ki danışman bütün evrakları teyit eder ve onaylarsa ödeme oluru süreci böylelikle başlar.

Başlayan bu işlemi E-Kobi üzerinden takibi yapılabilir. KOSGEB merkezinden ödeme oluruna onay verilecektir. Bu işlemler ortalama olarak bir-iki hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Daha sonrasında ise ödeme yapılır.


Son Güncelleme: 23.01.2022 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Kosgebödeme Oluru
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