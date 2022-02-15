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KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?

Yeni bir iş kurmak için desteğe ihtiyacınız var ve KOSGEB'e başvurmak istiyorsunuz. KOSGEB, işinizi destekler mi? Ne gibi şartları var? 2021 ve önceki yıllarda destek olarak ne kadar verdi? KOSGEB hangi sektörlere sıcak bakıyor, birlikte haberimize gözatalım. KOSGEB'ten yararlananların yorumlarına hemen ulaşmak için haberimize tıkla. İşte tüm detaylar burada!

15 Şubat 2022 Salı 09:20
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
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KOSGEB yeni bir kurmanız için gerekli desteği vermeye devam ediyor. Yeni iş kuracakların en büyük desteği olan KOSGEB, ne gibi imkanları var siz değerli okuyucularımız için derledik.

KOSGEB, resmi intenet sitesi üzerinden bir robot kurarak, hangi sektörde iş kurmak istiyorsanız onun ipucunu yazarak arama motoruna gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Sektörlerini anlatmadan önce 4 adet destek programı bulunuyor. Bunları birlikte inceleyelim.

Geleneksel girişimci desteği için: 60 bin TL hibe veriyor.

İleri düzey girişimci desteği ise: 370 bin TL

İşletme geliştirme,büyüme ve uluslararasılaşma destek programları için farklı destekler verilmektedir.

İşgem/Tekmer desteği için ise: 3 milyon 800 bin TL

Öneğin elektrikli motor üretimi yapacak bir firma kuracaksınız, şu işlemlerin olması gerekiyor. 

KOSGEB arama motoruna yazdıktan sonra desteklenen sektörlerin nace tipi ve kodunu bulmalısınız 

Nace tipi c dir ve kodu 27.1'dir. 

Bu kodun o tabloda yer alıp almadığına bakmanız gerekiyor. 

Kodu bulduktan sonra karşılığında destek veriyor mu, bu detayları gözden geçirip ileri girişimci faaliyeti oluyor mu yoksa girişimcilik eğitimi almak gerekiyor mu bu gibi hususları da araştırarak kuracağınız iş konusunda bilgi sahibi olmanız lazım. KOSGEB 14 sektör iş kolunda destek vermektedir. Geleneksel girişmcilik ve destek programları dahilinde 60 bin TL'den 370 bin TL'ye kadar destek veriyor. 

Geleneksel girişimcilik nace kodlarını öğrenmek için: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Girisimciligi%20Gelistirme%20Destek%20Programi/02.03.2020/geleneksel-girisimci/0-UE-18_(00)_Geleneksel_Giris%CC%A7imci_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf

KOSGEB'in kuracağınız işi destekleyip desteklemediğini öğrenmek için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

KOSGEB kategori kodu ve REV2 kodu için: 

Sorgulama sayfasına giriş yapın, 

Sektörü yazarak sorgula kısmından ilerleyin, 

Nace tipi bölümünden harf kod kategorisini seçin,

Sol tarafta görünen REV2 kodudur.

KOSGEB'in destek verdiği 14 sektör: Bilgi ve İletişim, Diğer Hizmet Faaliyetleri, Elektrik Gaz Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı, Finans ve Sigorta, İdari ve Destek, İmalat, İnşaat, Konaklama ve Yiyecek, Kültür Sanat Eğlence Dinlenme ve Spor, Madencilik ve Taş Ocağı, Mesleki Bilimsel ve Teknik, Su Temini, Toptan ve Perakende Ticaret, Ulaştırma ve Depolama

İmalat sektörü: Gıda, tütün, içecek, tekstil, ilaç, deri, ağaç, mobilya, makine, petrol, ekipman, ulaşım araçları, optik, elektronik eşyalar, ağır metal sanayi, eczacılık gibi 324 alanlarda destek veriyor.

Ticaret sektörü: Motorlu taşıtlar, kuyumculuk gibi iş planları hazırlayarak başvuru yapabilirsiniz. 

İnşaat sektörü: Bina alanında 4, bina dışı alanında 12, özel inşaatta ise 17 destek veriyor. Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

Ulaştırma ve depolama sektörü: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf ayrıntılı bakabileceğiniz listesi burada yer alıyor. 

Konaklama ve İçecek sektörü: KOSGEB tarafından 14 dalda hizmet veriliyor.

 



Son Güncelleme: 15.02.2022 09:20
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