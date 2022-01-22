KOSGEB düğün salonu açma kredisi ve hibe desteği

Bir buçuk seneye yakın bir zamanda covid-19 hayatımızı esir almışken malum düzenli halimizden de vazgeçmek mümkün olmamaktadır. Öneğin yaz ayı yaklaşırken birlikteliğini devam etmek isteyen çiftler düğün yoluna girer başvurarak aynı yastığa baş koymak istemektedirler. Bunun için düğünün belli şartları arasında bulunan düğün salonu araştırmaktadırlar. Fakat artık eskisi kadar düğün salonları her yerde olmadığı için çiftler sıkıntı çekmektedirler. Bunun düzeltilmesi için de gerçekten düğün salonu hayali kuranlar için devlet destek olup imkanlar yaratmaktadır. Peki, düğün salonu açmak için kredi veren bankalar hangileri? Bu bankaların şartları nelerdir? Düğün salonu açmak işletmeye kar sağlar mı? Belli çeşitleri var mıdır? İşte bu sorunun cevaplarını haberimizin içeriğinde vereceğiz.

Düğün salonu işletmeciliği kar sağlar mı?

Bakıldığı zaman genelde düğün salonu açma fikri ne yönelenler aslında bu işi ne kadar para kazandırdığına teşvik edilerek yapmak istemektedirler. Hesap edersek bir gecelik düğün salonu kirası 5 veya 7 bin tl miktarı arasında değişebilmektedir. Bunun bir miktarını kendi maliyetlerini çıkınca elde büyük bir kâr payı kalmaktadır. Hatta sadece bununla değil Düğün Salonu’nun uzun modenliğine göre de içinde bulundurduğunu altenatiflere göre de ek fiyatlar tabii olarak değişim gösteriyor. Eğer düğün salonu açmak fikriniz varsa kafadan 200,000 TL'yi işletme içi için harcamanız gerekiyor. Ardından bu parayı yıl içinde ne kadar çok müşteriye kiralama yaparsanız düğün için oldukça misli misli çıkarmanız da mümkün olacaktır. Ayrıca düğün salonu işletmeciliği ne sadece düğünler için değil nişan, kutlama, tören gibi mekân ihtiyacı olan durumlar için de kullanabilirsiniz. Bu bir nevi sizin iletişim ve erişim gücünüze de alakalı olabilmektedir. Ne kadar çok müşteriye ulaşırsanız bulacağınız müşteri kapasitesi her geçen gün daha da artarak en önemli unsurlar arasında yer alacaktır.

Bunun yanı sıra artık her şeyin ucu sosyal mecraya dayanmaktadır. Sosyal mecralarda kişisel düğün salonunda özel hesap açarak ve sektör üzerindeki fenomen olan temalı renkleri uygulamaları takip ederek bunu hesaplarınıza yansıtarak oldukça büyük bir kitleye ulaşmanız da mümkün.

Düğün salonu açma maliyeti 2021

Eğer düğün salonu açma hayaliniz varsa bunun öncesinde yapmanız gereken bazı araştırmalar vardır. Öneğin öncelikle bölgenizde gerçekten düğün salonu kapasitesinin tekrar bir tane daha ihtiyacı var mı? Buna odaklanıp bakmanız lazım. Nitekim eğer varsa bölgenizin mevcuduna göre kaç kişi kapasiteli olmasını da çözümlemeniz gerekmektedir. Çünkü maliyetler bu kapasiteye göre farklılık göstermektedir. Eğer kar kazan sağlamak istiyorsanız daha düşük bütçeli düğün salonlarına göz atabilirsiniz. Hatta prefabrik konutlar yardımıyla bu işlemlerinizi sağlaya bilmeniz mümkün hale gelir.

Araştırdığımda eğlence sektörü içinde KOSGEB'in verdiği hibe desteğini düğün salonu dahil değildir bunun yerine eğlence durumları için nace kodları bulunmaktadır. Aşağıdaki linkten de tıklayarak nace kodlarını öğrenebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/desteklenensektor

Düğün salonu için hibe desteklerini bankalar daha kolay yolla ve uygun verebilmektedir. Bankaların girişimci iş kurma kredilerine başvuru yaparak detaylarını erişebilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra bazı evrakları ihtiyacınız olmaktadır. Öncelikle başvurunuz kabul edildiği halde işletme için belediyeden bir ruhsat alınması gerekiyor. Bu ruhsat bir nevi müracaat bilgilendirmesi olarak da kabul edilmektedir. Müracaat için aslında yapılacak belgeler ise şunlardır:

Adres Bilgilerini İçeren Belge,

Mevcut Şekildeki Dilekçe,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

İkametgâh Adresi Öneği,

Adli Sicil Kaydının Bulunduğu Onaylı Belge,

4 Tane Vesikalık Fotoğrafınız,

Kira Sözleşmesi Ve Tapu Belgesinin Bulunduğu Belge ,

Yangın Önlem Raporlarının Mevcut Şekli,

Oda Kayıt Belgelerinin Devamı,

İmar Raporu

Kredi başvuru talebiniz banka tarafından gerçekleştirdikten sonra bu belgeleri eksiksiz bir şekilde belediyeyi iletmeniz gerekmektedir.