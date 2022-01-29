KOSGEB destekleri ne zaman başlayacak? KOSGEB başvuruları nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada destek ödemelerine KOSGEB aracılığı ile devam edileceği ifade edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB başvurularının pazartesi gününden itibaren e devlet üzerinden alınmaya başlanacak dedi.

Üç yıl geri ödemesiz olan krediye ilginin büyük olacağı tahmin ediliyor. Kredi miktarının ise 30 ve 75 bin TL olacağı netleşti. Ayrıca verilecek olan kredinin faizi de bulunmuyor.

2024 senesinde ödemeye başlanacak geri ödemeler dört aylık periyotlarla toplam altı taksitte bitmiş olacak. Bu destek paketinin büyüklüğü ise toplamda 5 milyar TL olacak. Nakit akışı bozulan ve ödeme dengesi bozulan firmalara cansuyu olacak.