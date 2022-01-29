KOSGEB destekleri ne zaman başlayacak? KOSGEB başvuruları nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada destek ödemelerine KOSGEB aracılığı ile devam edileceği ifade edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB başvurularının pazartesi gününden itibaren e devlet üzerinden alınmaya başlanacak dedi.
2024 senesinde ödemeye başlanacak geri ödemeler dört aylık periyotlarla toplam altı taksitte bitmiş olacak. Bu destek paketinin büyüklüğü ise toplamda 5 milyar TL olacak. Nakit akışı bozulan ve ödeme dengesi bozulan firmalara cansuyu olacak.
Son Güncelleme: 29.01.2022 10:23