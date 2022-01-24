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KOSGEB bakkal, market, şarküteri açma kredisine nasıl başvurulur?

KOSGEB iş yeri açmak ve işletmek isteyenlere finansman desteği sağlamaya devam ediyor. Bakkal, market ve şarküteri açmak isteyenlere de kredi desteği veren KOSGEB kredisine nasıl başvurulur? Market ve şarküteri açmak isteyenler KOSGEB kredisine başvuru şartları neler? Bakkal ve market açmak isteyenlere KOSGEB finansman desteği sağlamaya devam ediyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 04:24
KOSGEB bakkal, market, şarküteri açma kredisine nasıl başvurulur?
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KOSGEB destekli market, şarküteri veya bakkal açmak istiyorsanız eğer belirli bir iş planınızın olması gerekiyor. Açılan işletmede gıda satışının nasıl yapılacağı ve bu işletmelerin açma maliyetnin  ne kadar olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız.

Dükkanın tutulması ve marketin iç dekoru için harcanacak para tahmini olarak yirmi bin TL, maliyeti var. Dükkanın içini doldrumak için yani toptancılar için verilecek para tekel ürünü hariç yaklaşık olarak 50 Bin TL. Açılıştan önce eğer ki reklam çalışması yapmak istiyorsanız bir 10 bin masrafınız daha olacaktır. 

Eğerki işletmem küçük olsun mahalle arasında bir bakkaliye işleteyim diyorsanız sigara hariç maliyetiniz 20 Bin lira harcamanız yeterli olacaktır.

İstanbul ayak altı semtlerinde işlek bir mekan da market açmak istiyorsanız 100 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Büyük bir işletmenin şubesini açmak istiyorsanız burada maliyetiniz ise 50 bin liradır. Son zamanlarda revaçta olan ise bakkal açmak isteyenlere eko mini den bayilik alınması tavsiye edilir. 

Market açmayı düşünüyorsanız maliyeti de şöyledir; öncelikle her ne iş yaparsanız yapın civardaki tek seçenek olmaya çalışın ve işlek bir yerde dükkan açın, içeriye kuracağınız raf sistemi, ürünleriniz için buzdolabı, şarküteri dolabı satacağınız malzemeler için olması gereken, yazar kasa kullanmak zorundasınız, sütleri koyacağınız yer, market güvenliğini sağlamak için kamera sistemleri, market soğutma ve sıcaklaması için klima sistemleri, marketinizde manav reyonu bulunduracaksanız bunun içinde gerekli eşyalar şarttır. 

Marketi kosgeb kredisi ile açmak nasıl olur?

Birçok insanın başvurduğu bir sistemdir. Kendi işini kurmak isteyenlere belirli miktarda hibe sağlamasıyla bilinir. Bu krediyi edinmek için devletin sunmuş olduğu şartları taşımak ve bazı dersleri almış olmak gerekiyor. Market açmak ise son zamanların en çok tercih edilen mesleği haline geldi. Market açmak için yukarıda belirttiğimiz kaba maddelerle birlikte daha farklı düzende düşündüğünüz marketler için bir liste çıkararak ne kadar harcama ve gider olacağı hesabını çıkararak krediye başvurabilirsiniz. 

Market ve şarküteri desteği almak için ne kadar olur tıklayın!

Devletin market açmanız için teşvikleri nelerdir?

Devletten 60 bin TL kresini çekebilmek için bazı şartları taşımış olmanız gerekir. KOSGEB için en yakın anlaşmalı kurum ve hizmet bürosuna gidip bilgi alabilirsiniz. 

2021 yılında elektronik ortamda gerçekleşen girişimcilik dersini almanız lazım. 

Girişimcilik yazısı için tıklayın!

Bu eğitimlerden istenilen başarıyı yakalayanlar KOSGEB'in onaylayacağı bir iş planı hazırlayarak krediye sahip olabilirler.

60 bin TL hibe ile market nasıl açılır?

Hazırlayacağınız iş planı bazen kabul edilmeyebilir o yüzden kabul edilir hale getirmek için mutlaka bu yazıları okumanız gerekir. Danışmanlar yardımıyla bu kredi planını oluşturarak onaylanacak hale getirmek sizlerin elindedir. İçinde bulunan şarküteri, market, bakkal açma gibi içeriklerde vardır. 

İş planınız için KOSGEB'in destek verip vermeyeceğini listeden öğrenebileceğiniz iş kollarında olması gerekir. Desteklenen iş kolları için tıkla!

47.11.01 ve 02 kodlarıyla beraber KOSGEB hibelerinden yararlanabileceğinizi ortaya koyar. 

KOSGEB kredilerinde iki ana başlık yer alır. Geleneksel ve İleri Girişimci için farklı kredi miktarları ortaya çıkar. 60 bin TL ve 360 bin TL ye kadar hibe seçenekleri sunuluyor. Bunu alabilmek için öncelikle girişimci eğitiminin tamamlanması gerekiyor. 

2021 yılında ise bu rakamlar güncellenmiş halde olup 65 bin TL ve 365 bin TL olarak kayda geçirilmiştir. 

Market açmak ve büyütmek ise..

Bir yere market açmayı düşünüyorsanız önceliğiniz etrafın işlek olup olmaması, konumunuz, etrafınızda sizinle aynı işi yapanların olmaması ya da varsa bile ürün yelpaze seçenekleriyle birlikte farklılıklar sağlamanız ve tercih edilebilen bir market olmanız lazım. Fiyatlarınızı güncel tutarak, bazı zamanlar indirimler sağlamanız gerekir. Etrafının park yeri uygunluğu, sağlık ocağının olup olmaması, hastane etrafı ve site etrafına konumlanan bir market işlekliğini ilerleterek marketlerde de büyüme sağlar. Kira durumunu da hesaba katarak açacağınız market için birçok etkeni göz önünde bulundurmalısınız. 

KOSGEB'den destek alarak market açmak isteyenlerin; önce girişimcilik eğitimleri şarttır.

Bakkal ya da market için iş planınızı hazırlamanız gerekir. İş planı için tıkla!

E-Kobi kaydınızı oluşturmanız gerekir.

Girişimcilik destek programına başvuru yapın!

Hazırlamış olduğunuz iş projenizi onaylatın.

Harcamalarınızı yaparak düzenli bir şekilde fatura takibi yapın ve elinizde bulundurun.

Perakende ticaret olarak desteğinizi almayı unutmayın.

Bu adımları tamamlayarak market, bakkal veya şarküteri açmak için devlet destekli hibe programından gerekli şartları da yerine getirerek işe koyulabilirsiniz. Devlet sayesinde güvenilir bir şekilde kredi desteği alarak kendi işinizi kurmak artık çok kolay. Bankalara borçlanmadan planlı ödeme şekli ve güvenilir olmasıyla KOSGEB kredi seçenekleri takip edilmelidir. Üstelik 2021 yılı verilen kredi miktarlarında da artış olmuştur. 


Son Güncelleme: 24.01.2022 04:24
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKrediMarketşarküteriBAKKAL
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