Kimliksiz ve kefilsiz 30.000 TL Kredi imkanı

Pandemi sürecinde ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar ihtiyaç kredilerini en uygun şartlarda sunmaktadırlar. En büyük avantajı olan bu krediler ile artık yerinizden kalkmadan başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 36 ay vadeli olarak verilen ve son kredi kampanyası olarak işlem yapılan 30.000 TL kimlikle kredi sizlerde katılabilirsiniz

Kimlik numaranız ile başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra bankalar sizlere bir sicil numaranızı kontrol etmesi gerecektir. Ardından kısa bir sürede onayınız gerçekleşince paranızı alabileceksiniz. Bu kredi imkanını bazı bankalar gerçekleştirmektedir. İşte o bankalar.

Denizbank’a sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi imkânı ile eğer Denizbank seçecekseniz burada yapılacak genel başvuru için 36 ay vadeli kampanyasına SMS atarak katılım sağlayabilirsiniz. Denizbank 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredisine kimlik ve kefil olmadan katılabilmek için kredilerine KREDİM Yazıp boşluk bırakarak T.C. kimliğinizde bulunan numaranızı yazıp 3280’e göndermeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında kredi notunuz geçerlilik düzeyini taşıyorsa en yakın bankadan paranızı alabileceksiniz.

PTT Aktifbank kimlikle kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi alma imkanınızı PTT Aktifbank dan geçekleştirebilmeniz mümkün. Yine burada işlemlerinizde banka belirli şartlar için uygunluğunuza bakarak kredinizden olumlu sonuçlarla dönüş alabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakarak ve T.C. kimliginizde bulunan rumaranızı da 3050 numarası dahilinde ekleyip yollayarak işleminizi tamamlamış olacaksınız. Eğer kredi sonucunuz olumsuz ise yine mesajla bilgilendirme tabi tutulacaksınız.