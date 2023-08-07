Kimlik numarasıyla gelen parayı götürüyor! Yapı Kredi'de hesabı olanlar çok şanslı!

Gezmek isteyip de henüz seyahat edemeyenlere müjde! Yapı Kredi, tatil yapmak isteyen tüm müşterileri için muhteşem bir sürpriz hazırladı.

Yaz tatilini doya doya geçirmek isteyenler her yerde tatil fırsatları arıyor. Bankalar ise bu kapsalmda müşterileri için tatil kampanyaları başlattı. Yapı Kredi, müşterileri için 2023'ün sonuna kadar geçerli olacak bir kampanya başlattığını duyurdu. İşte kampanya hakkında bazı önemli ve ilginç detaylar..

"Yapı Kredi'den Tatil Kampanyası"

Ne yazık ki son zamanlarda tatilcilerin cepleri çok kötü durumda. İnsanlar ya çok büyük borca ​​giriyorlar ya da tatil hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bu durumdan endişe duyan Yapı Kredi Bankası, müşterileri için cömert bir kampanya planlıyor.

Kampanya yürüten birçok banka, müşterilerine mümkün olan en iyi fırsatları sunmaya çalışmaktadır. Bu kampanyaların arasına Yapı Kredi tarafından bir yenisi daha eklendi. İşte Yapı Kredi'nin halka sunduğu tatil kampanyası..





Yapı Kredi Belediyesi, bu yıl tatil yapmak isteyen müşterileri için yıl sonu kampanyası başlattı. 2023'ün sonuna kadar geçerli olan kampanyaya katılmak isteyenler cep telefonu TC Kimlik numarası veya Yapı Kredi kullanıcı koduyla uygulamaya giriş yaparak kayıt yaptırabilir ve tüm yurt dışı rezervasyonlarında 2.000 TL üzerindeki tutarlara 100 TL indirim kazanabilir. Bu indirim Setur mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Tatil yapmak isteyenlere özel hazırlanan kampanyaya katılım koşulları aşağıda özetlenmiştir;

İndirim ile ilgili kodlar Yapı Kredi Mobil Promosyonlar bölümüne yüklenecek ve 31 Aralık 2023' e kadar yüklü kalacaktır.

Müşteriler, promosyon kodunu 31 Aralık 2023'e kadar yapılan rezervasyonlarda kullanabilir.

Bu promosyon başka herhangi bir indirim veya promosyonla birleştirilemez.

Promosyonlardan yararlanmak için rezervasyon yapabilmek için üye girişi yapılmalıdır, üye girişi yapılmayan rezervasyonlarda promosyon kullanılamaz.

Worldpuan'dan yapılan alışverişleri ile birlikte rezervasyon iptalleri, iadeler ve World Business Card'lar kampanyaya dahil değildir.

Yurt dışı bilet alımları 3 taksitte yapılabilmektedir. Bu kampanya Yapı Kredi Bireysel müşterilerine özeldir.