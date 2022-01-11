Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?

Kişinin çekeceği kredi işlemleri ya da farklı kurumlara yapılan borçlar içi kefil gerekmektedir. Bir kişi vefat ettiği zaman kredisi üzerine sigorta varsa bu durumda kefille hiçbir bağ kurulmadan sigorta şirketi tarafından borç ödenir. Bu gibi durumlarda kefil de sorumluluk bulunmaz. Fakat kişi herhangi bir sigorta yaptırmadıysa kefil bu borcu ödemek zorundadır. Borçlunun kefili olmadığı takdirde bu borçlar mirasçılara geçer. Yani kişinin mal varlığı miras olduğu gibi borçları da miras olarak sayılır.

Kefil olacağım kişinin borcu bana kalır mı?

Kefil olmak, düşünülmesi gereken konular arasında yer alır. Borçlu vefat durumunda olmadan da kefil zor durumda kalabilir. Kişi borcunu ödemediği takdirde icra ile temin edilir. Fakat kişi üzerine mal varlığı olmadığı takdir de ikinci adres kefil olur.

Kefil olunan kişi ölürse ne olur?

Sıkça sorulan sorulardan olan borçlunun vefatı sırasında kefil ne gibi sorunlarla karşılaşır. Bu nedenle kredi çekilirken bankaların sunmuş olduğu sigorta seçeneğinden yararlanmak oldukça önemli. Sigorta yaptıran kişilerin vefatı sonrasında borç geri de kalanları etkilemez.

Kefil olunan kişi ölürse ne olur, borç için icra gelir mi?

Kredi çeken kişi öldükten sonra bankaları ve kurumların gideceği yer kefil olur. Kefilden borç tahsil edilemediği takdir de icra yolu ile borç temin edilmeye çalışılır.