Kargo firmaları bayilik veriyor mu? Kargo bayiliği açmak için gereken şartlar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-ticarette önemli artışlar olmuştur. Bu sebeple en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri kargodur. Kargo şirketlerine taleplerin artmasıyla birlikte kargo şirketi kurmak kazanç getiren bir işe dönüşmüştür. E-ticarette yaşanan yükseliş ve nakliye ile lojistik sektörlerinin iş hacimleri gittikçe büyüyor. Ülkemizde kargo hizmeti sunan az sayıda şirket vardır. Aktif kargo firmalarının bayilikleri artabilir. Kargo bayiliği ne kadar kazandırır, kargo şirketi kurmak için ne gerekir? Sorularının cevapları merak edilmektedir.

Kargo firması kuracaklara tavsiyeler

Yeni bir iş kurmak ancak karar veremeyen kişiler için bayilik veren firmalar bulunmaktadır. Kargo bayiliği, kazancı yüksek işler arasında bulunmaktadır. Kargo bayiliği açmak isteyen kişiler öncelikle bulunduğu bölgedeki kargo hizmetlerinin teslimat süreci hakkında inceleme yapmalıdır. Teslimat sırasında problem yaşanıyorsa bölgede kargo hizmetleri düşük demektir. Böylece ihtiyaca göre düzenleme yapılabilir. Bayilik almak isteyen kişilerde gereken sermaye bulunuyorsa bayilik veren firmaların listeleri incelenebilir. Ülkemizin dört bir tarafında bulunan kargo firma şubeleri ile birçok ulaştırma hizmetleri yerine getirilmektedir. 81 şehir ve 922 ilçeye hizmet sunacak kargo firması kurmak oldukça zordur. Kargo bayiliği alabilmek için öncelikle ülke genelinde hizmet sunan bir kargo şirketinden bayilik alınmalıdır. Kargo bayiliği alabileceğiniz firmalar aşağıda verilmiştir:

Aras

Yurt içi

MNG

UPS

Sürat

PTT

Bayilik almak isteyen kişi, yaşadığı şehirde yukarıdaki kargo şirketlerinden birinin bayiliğinin bulunmamasına ya da az bulunmasına dikkat etmelidir. Fakat büyük bir firmadan bayilik almak iş performansını büyük ölçüde etkiler. Kargo firmalarının hepsi bayilik sağlamaktadır. Ancak bölgede kargo için ihtiyaç bulunmuyorsa başka bir bölge seçilmelidir ya da farklı bir firma tercih edilmelidir. Bilgi almak için kargo şirketiyle iletişime geçilebilir.

Türkiye geneline bakıldığında kargo şirketlerinin tamamı kargo bayiliği verirken araç talep eder. Araç talepleri firmanın büyüklüğüne bağlıdır. Büyük firmalar ortalama 8-9 araç talep eder. Kargo firmalarının kurulum maliyetleri arasında depo ve ana alan şubenin kurulum maliyeti genelde 200.000 TL’dir. Kurulum masraflarını karşılayacak sermayeye sahip değilseniz firma ile anlaşma yaparak 2 haftada kargo firmanızı kurabilirsiniz. Kurulum aşamasında şirket tarafından yardımcı 2 personel gönderilecektir. Personel ve araç desteği kurulum aşamasında sağlanmaktadır.

Kargo firması nasıl işletilmektedir?

Reklam ve pazarlamalar iş hacmini büyük oranda etkileyeceği için yerel düzeyde televizyon, gazete ve radyo kanallarından destek almak mümkündür. Ayrıca pazarlama ekibi oluşturmanız da gerekmektedir. İş hacminin genişletilmesi için bağlı olduğunuz bölgedeki işletmeleri firmanıza bağlayarak onların gönderilerini ve alımlarını firmanıza yönlendirmeniz gerekir. Başka firmaların sizinle çalışması için avantajlı fiyatlar sunmanız gerekir. Kargo ihtiyacı bulunan bölgelerdeki işletmelerle düşük kâr marjı ile çalışmalısınız. Firmanızda görevli personeller de iş hacmini etkiler. Firmanızda, müşteri ile olumlu ilişkiler kurabilen, güler yüzlü, eğitimli personeller görev almalıdır. Çalışma saatlerinde müşteriyi memnun etmek için söz verilen zamanlarda hizmet verilmelidir. İş akışınızı ve zamanlamanızı doğru bir şekilde organize ederek işinizi büyütmeniz mümkündür.

Kargo şirketi bayiliği almak kâr bırakır mı?

Ülke genelinde il ve ilçelerde bulunan kargo firmaları ağı birbirlerine yakındır. Gönderimlerden %13 kâr marjı, teslimatlardan da %18 kâr marjı sahip olan bir firmanın ortalama kâr marjı hesaplanırsa; bir ilçede 5 farklı kargo firması olduğunu düşünürsek ortalama müşteri sayınız 500 olsun. 200 kargonun gönderimi yapılırsa bir şubede günlük kâr marjı 2.000 TL civarındadır.

Aras Kargo franchising

Franchise isim hakkı için sermaye gerekmektedir. Aras kargo isim bedeli geçen sene 60-90 bin TL arası değişmekteydi. Güncel bilgi için Aras Kargo bayiliği ile görüşebilirsiniz. İsim bedeline ek olarak, Aras Kargo acentelerinden banka teminat mektubu talep edilir. Firmanın maliyeti açılacak şubenin yerine ve işletme büyüklüğüne göre değişir. Genel olarak 60-150 bin TL sermaye ihtiyacı bulunur.

Aras Kargo şubesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi şubenin işlek bir yerde olmasıdır. Kargo bayilik başvurusunda bulunan kişilere Aras Kargo Acentelik Başvurusu sırasında yönlendirilir. Diğer kargo bayilerine engel olmamak amacıyla bölge koruması desteğine önem verilmektedir.

MNG Kargo bayiliği

Bayilik açacak kişilerin personel yönetimi ve müşteri memnuniyeti konusunda deneyimli olmaları gerekir.

Gereken şartlar aşağıda verilmiştir:

Başvuruda bulunan kişinin sektörde minimum 2 senelik iş tecrübesi olmalı

En az lise, tercihen lisans mezunu olunması

25 yaşını doldurmuş olmak, erkek ise askerliğini tamamlamış olması

Kişinin MNG Kargo şirketini benimsemesi

Girişimcinin çözüm odaklı olması ve esnek mesai saatlerine uyması

Belirli yatırım bütçesine sahip olunması

Gerekli düzeyde banka teminat mektubu ve yasal izinlerin alınması

Başvuru formunun doldurulması

Kargo konumu işlek bir yerde olmalı

Bayilik ücreti ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Maliyet şirketin açılacağı yere göre değişmektedir.

UPS Kargo bayiliği

UPS acentelik başvuru formu doldurulmalıdır.

Kargo maliyetine bakılırsa 70-110 bin TL arasında değişmektedir. Ayrıca 10-50 bin TL arasında teminat mektubu talebinde bulunulmaktadır. Firma ücretleri il bazında değişebilir. Geçen yılın bayilik ücretleri konusunda bilgi bulunmamaktadır. Gereken şartlar aşağıda verilmiştir:

Firmanın kimliğini yansıtan bir iş yeri şartı aranır

Teslimatların aksamayacağı sayıda araç bulunması

Ulaştırma Bakanlığından G3 yetki belgesi alınmalıdır

G3 belgesi, yurt içi ve yurt dışı kargo acenteliği yapma hakkı veren belgedir. Geçerlilik süresi 5 yıldır. İstek halinde yenilenebilir.

Devren kargo bayiliği

Sıfırdan şirket kurmak yerine hazır durumda olan bir bayiliği almanız mümkündür. Firmanın belirli müşterisi olduğu için kısa sürede para kazanabilirsiniz. Bazı sitelerde Devren Satılık Acente ilanları bulunmaktadır.

PTT kargo bayilik

Gereken şartlar aşağıda verilmiştir:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Kamu haklarından mahrum sayılmamak

Devlete karşı, Anayasaya karşı suç işlememiş olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

En az lise mezunu olunması

PTT tarafından talep edilen iş yerlerini açabilecek durumda olmak

PTT Kargo Acenteliği açılabilecek iş yerlerinin özellikleri