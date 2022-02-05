Kafe ile restoranlarda çalışanlara 2841 TL çifte destek müjdesi!

Kafe ile restoranlarda çalışan kişilere yönelik yapılacak olan çifte destek, pirim ve para olarak iki ayrı şekilde yapılacak. Verilecek olan desteğin miktarı ise 2841 TL olarak belirlendi. Kafe ile restoranlarda çalışanlara verilecek çifte desteğin detayları da belli oldu; bu yerlerde çalışmakta olan kişilere hem 1341 TL prim desteği hem de 1500 TL olmak üzere iki ayrı çifte destek yardımı yapılacak. Bu çifte destek, Nisan ile Mayıs aylarında olacak şekilde iki ayda verilecek.

Çifte destek yardımından kimler yararlanabiliyor?

Çifte destek yardımından, normalleşme ile ücretsiz uzun uygulamasının kapsamında sigorta primi desteğinden faydalanmaya lokanta ile kafede çalışmakta olan kişiler faydalanacak. Bu çalışanlara hem prim hem de nakdi ödeme desteği sağlanacak.

1341 TL tutarında olan primlerin ödemesi devlet tarafından yapılacak olan kişilere, kişi başına 1500 TL nakdi ödeme de yapılacak. Yapılacak olan destek toplamda 2841 TL olacak. Çifte destek, Nisan ile Mayıs ayları olacak şekilde iki ay devam edecek. Yardım ile ilgili detaylar ise yakın zaman içinde açıklanacak.

Mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak?

Normalleşme desteği de kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalı çalışanların aynı işyerinde haftalık normal çalışma süreçlerine dönmeleri halinde uygulanmakta. Bu doğrultuda işveren kişilere prim desteği sağlanmakta. Bu desteğin aylık ücreti ise 1341 TL oluyor.

Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşları ne zaman yatırılacak? Sorusunun cevabını ise Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada verdi. Kısa çalışma ödeneği ödemelerinin son tarihi belli oldu. Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı almakta olan kişiler Nisan ayına az bir süre kala ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenebilmek adına araştırma yapmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına dair kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin kişilerin hesaplarına yatacağı tarihi duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşte, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının yatacağı son tarih…

Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan tarihinde kişilerin hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına dair kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan tarihinde yatacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesaplarına yapılacağını, IBAN bilgisi olmayan vatandaşların ise PTT aracılığı ile ödemelerini alabileceklerini hatırlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasında bulundu.