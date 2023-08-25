İstanbul'un ortasında ucuz arsa imkanı! Elini çabuk tutan 2 taksitle alabilecek

İstanbul'un ortasında ucuz arsa imkanı! Elini çabuk tutan 2 taksitle alabilecek

İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı, Pendik ilçesine bağlı Doğu (Kavakpınar) ve Dolayoba mahallelerinde bulunan 2 adet arsayı satışa çıkarıyor. Peki, Pendik'teki bu arsaların satış fiyatları nedir?

İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı, Pendik ilçesinde bulunan Doğu (Kavakpınar) ve Dolayoba mahallelerinde yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı.

Satış ihaleleri, kapalı teklif usulüne göre gerçekleştirilecek ve tarihleri sırasıyla 6 Eylül ve 15 Eylül olarak belirlendi. Doğu (Kavakpınar) mahallesindeki arsanın büyüklüğü 3 bin metrekare olarak kaydedilirken, imar durumu akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak belirlendi. Bu arsa için istenen geçici teminat bedeli 6 milyon 165 bin 83 TL olarak açıklandı.

Pendik te 2 taksitle 2 adet arsa satılıyor! Arsa alacaklar dikkat!

Dolayoba mahallesindeki arsa ise 1.001 metrekare büyüklüğünde ve konut imarlı olarak dikkat çekiyor. Arsa için talep edilen geçici teminat bedeli ise 795 bin 795 TL olarak belirlendi. Her iki arsa için de satış fiyatları oldukça çeşitlilik gösteriyor. Doğu (Kavakpınar) mahallesindeki arsanın başlangıç fiyatı 26 milyon 526 bin 500 TL iken, Dolayoba mahallesindeki arsa için talep edilen başlangıç fiyatı 205 milyon 502 bin 740 TL.

Alıcılar için cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Her iki arsa için de yüzde 40'ı peşin olarak ödenebilecek, kalan tutar ise iki taksitte ödenebilecek. Bu esnek ödeme seçenekleri, farklı yatırımcı profillerine hitap ederek, daha geniş bir kesimin bu fırsattan yararlanmasını sağlıyor.

Detaylı bilgiler ve şartnameler Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Belediye, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hakkını saklı tutmaktadır ve katılım şartlarına uygun olan gerçek veya tüzel kişilerin tekliflerini beklemektedir. Bu arsa satışları, Pendik ilçesine yeni yatırımların gelmesine, bölgenin gelişimine ve ekonomik büyümesine katkı sağlama amacı taşıyor.

 

 

 

 




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