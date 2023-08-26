İslam Memiş altın ve dolarda yeni rekoru işaret etti! O rakamlar kaçınılmaz olacak

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ederken uzman isim İslam Memiş faiz kararı sonrası son duruma dair açıklamalarda bulundu. Gram altın ve dolarda 3 farklı ihtimal ve tüm detaylar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Ağustos ayı faiz kararını açıklayacak. Kritik kararından hemen sonra haftalardır durgun olan altın ve gram altın üzerinde hareketlilik başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.

TCMB faizlerinde artış yaşanırken kişisel tahminlerde bulunurken İslam Memiş, son iki haftanın verilerine dair açıklamalarda bulundu. 150 baz puanlık bir faiz artışı beklenirken dolar kurunda 27.50 direncin yaşandığı görüldü. Beklentinin üzerinde 300-500 baz puan faiz artırımı gelirken bu defa dolar kuru 27 TL seviyelerinin altında yer alması dikkatleri çekti.





ALTINDA BASKILAMA

Ons altın 1903 dolar seviyelerinde yer alırken 1890 dolar destek seviyesi için çalışmalar başladı. 1916 direnci olurken, beraberinde cuma günü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları damga vurdu. Yapılan tahminler doğrultusunda tonda açıklamaların gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla Ons altında baskılanma devam ederken Ons altında bu yükseliş tepki alımlarına neden oldu.

GRAM ALTINDA REKOR RAKAM

Son 2 haftadır gram altın 1700 lira seviyelerinde yer alırken son fırsatlar yaşanmaya başladı. Yukarı yönlü ataklar devam edeceği düşünülürken 1700 TL rakamlarının güzel bir fırsat olduğu hakkında yorumlar geldi. Ons altın üzerinde ne kadar baskılama süreci olsada gram altının etkilenmeyeceği belirtildi. Gram altındaki yıl sonu hedefi ise 1880 lira seviyesi olurken dolar kurunu yukarı yönlü ataklar görüldüğünde 2 bin TL seviyesinde yer alır.