İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği

İşsiz annelere 2420 TL maaş müjdesi geldi. İŞKUR çalışmayan işsiz kadınlara 2420 TL maaş verilen projeye ilişkin detayları açıkladı.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:06
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Takip Et:

Kadınlar iş hayatına katılmasını arttırmak adına birçok plan yapılıyor. Buna karşın anne olan kadınların maddi zorluk yaşamamaları adına yeni bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında çalışmayan, işsiz ev hanımlarına İŞKUR tarafından 2420 TL maaş desteği verilecek.

Kadınların iş hayatına katılımını arttırmak adına yapılan projelerin yanı sıra ev hanımlarına da destek olmak için geliştirilen projenin detayları merak ediliyor.

İşsiz annelere 2420 TL maaş desteği

Türkiye İş Kurumu çalışmayan ve işsiz olan ev hanımlarına 2420 TL maaş başlayacak. Ancak bu maaş için belli şartlara uygun olunması gerekmektedir.

İşsiz ev hanımlarından istenen şart ise İşkur tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılmaktır. Bu programlara katılan işsiz kadınlara program boyunca tüm eğitimlere katılmaları durumunda aylık 2420 TL maaş verilecek.

Programlar sayesinde maaş alacak olan kadınlar aynı zamanda bir meslek dalına ilişkin eğitimler almış olacak. Programlara katılan anneler aldıkları eğitimlere daha rahat iş bulabilecek, ayrıca bu eğitimler sırasında günlük 77 TL cep harçlığı ve aylık 26 gün kursa giden anne toplamda 2020 TL ücret almış olacak.

Ayrıca 2-5 yaş arasında çocukları olan annelere ek olarak 400 TL bakım desteği verilecek. Toplamda çocuk sahibi olan işsiz anneler aylık 2420 TL maaş alacak. İşkur tarafından düzenlenecek olan programlar 6 ay boyunda sürecek ve ayda 26 gün eğitim verilecek. Bilişim ve imalat alanında ağırlıklı eğitimler verilirken diğer sektörler için 3 ay eğitim verilecek.



Son Güncelleme: 17.02.2022 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşkurMaaşDestekKadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?

Popüler Haberler

Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
18 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Şubat Cuma at yarışı programı
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
TJK 17 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Ünlü model Cara Delevingne kimdir?
Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?
Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?
Abdülhamit Danışır kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Muhammet Çakır kimdir?
Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Hangi dizide rol almaktadır?
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.