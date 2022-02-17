İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği

Kadınlar iş hayatına katılmasını arttırmak adına birçok plan yapılıyor. Buna karşın anne olan kadınların maddi zorluk yaşamamaları adına yeni bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında çalışmayan, işsiz ev hanımlarına İŞKUR tarafından 2420 TL maaş desteği verilecek.

Kadınların iş hayatına katılımını arttırmak adına yapılan projelerin yanı sıra ev hanımlarına da destek olmak için geliştirilen projenin detayları merak ediliyor.

İşsiz annelere 2420 TL maaş desteği

Türkiye İş Kurumu çalışmayan ve işsiz olan ev hanımlarına 2420 TL maaş başlayacak. Ancak bu maaş için belli şartlara uygun olunması gerekmektedir.

İşsiz ev hanımlarından istenen şart ise İşkur tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılmaktır. Bu programlara katılan işsiz kadınlara program boyunca tüm eğitimlere katılmaları durumunda aylık 2420 TL maaş verilecek.

Programlar sayesinde maaş alacak olan kadınlar aynı zamanda bir meslek dalına ilişkin eğitimler almış olacak. Programlara katılan anneler aldıkları eğitimlere daha rahat iş bulabilecek, ayrıca bu eğitimler sırasında günlük 77 TL cep harçlığı ve aylık 26 gün kursa giden anne toplamda 2020 TL ücret almış olacak.

Ayrıca 2-5 yaş arasında çocukları olan annelere ek olarak 400 TL bakım desteği verilecek. Toplamda çocuk sahibi olan işsiz anneler aylık 2420 TL maaş alacak. İşkur tarafından düzenlenecek olan programlar 6 ay boyunda sürecek ve ayda 26 gün eğitim verilecek. Bilişim ve imalat alanında ağırlıklı eğitimler verilirken diğer sektörler için 3 ay eğitim verilecek.