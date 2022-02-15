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İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!

İŞKUR’dan son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR destekli ev hanımlarına aylık 400 TL bakım desteği yapılacak. Ev hanımlarını mağdur etmemek amaçlı yapılan bu projede ev hanımlarına 400 TL ödeme yapılacak. Ayrıntılar haberimizde

15 Şubat 2022 Salı 03:13
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
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İŞKUR’dan ev hanımlarına son dakika açıklaması geldi. İşsiz kalan birçok vatandaş gibi ev hanımlarını desteklemek amaçlı İŞKUR iş başı eğitim şartı ile aylık 400 TL maaş verecek.

İŞKUR’dan gelen açıklamaya göre, imalat sektörü üzerindeki meslekler ile iş başı eğitim programı uygulanacak. Bu programa katılan ev hanımları bakmakla hükümlü olduğu kişi sayısına bağlı destek alacak. 2-5 aralığındaki çocuklar için 400 TL bakım desteği verileceğini açıkladı.

İşsiz olan ev hanımları için uygulanan bu projede iş başı eğitim programına katılarak sorunlar çözülecek ve aylık 400 TL destek alınacak.

Eğitim programları en az 5 en fazla 8 saat olarak düzenlenirken Haftanın 6 günü toplam 45 saat haftalık eğitim alması gerekecek.

Eğitime katılmak için şartları nelerdir?

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Başvurular İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden ve e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2022 03:13
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Işkur400 TLEv HanımıDestekIş Başı Eğitim
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