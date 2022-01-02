İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca işsiz olan kişileri iş başvurusu yapmaları şartıyla işe yönlendirme yardım parası verilmektedir. İl ya da ilçe birimlerinin aracılığıyla yapılmakta olan yardımlarla vatandaşların zor durumlardan kurtulmaları amaçlanıyor.

İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir?

İşsiz olan ve maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların işe başvuru yaptıkları süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımdır. Bu yardımla bakanlık kişilere yol ile ufak tutarı olan masrafları için ödeme yapmaktadır.

İşe yönlendirme ve başlama yardımından kimler yararlanabilir?

Ödemeler nasıl yapılır?

3294 sayılı kanun dahilinde düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanan bütün hanelerden 18 ve 55 yaş aralığında olan bireyler bu yardımdan yararlanabilir. İŞKUR’a bildirilen kişiler işe yönlendirildi bilgisiyle Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne bildirilmesi gerekiyor. Yapılan bu bildiriminse otuz gün içinde kuruma yapılması şartı bulunuyor.

Senede üç kere yapılan yardımın miktarı 40 TL’dir.

Kimler yararlanabiliyor?

18 ve 55 yaş aralığında olan ve işsiz olan kişiler başvuru yapabilir. Ancak bu kişilerin önceden iş başvurusu yapmış ve çağrılmış olması ve gelir testi sonucunun muhtaç olarak çıkmış olması gerekiyor.