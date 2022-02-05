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İş Bankası temassız özelliği nasıl açılır?

Son zamanlarda alışveriş yaparken kart kullananlara büyük avantaj sağlayan temassız kart özelliği gün geçtikçe daha da yayılıyor. Hem pandemi koşullarından dolayı temastan kaçınanlar için hem de saniyeler içinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için temassız özelliği büyük bir öneme sahip. Lakin bazı durumlarda temassız özelliğin çalışmadığı oluyor. Konuya ilişkin detayları haberimizde verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:39
İş Bankası temassız özelliği nasıl açılır?
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Temassız alışveriş sayesinde artık kart şifresi girmeden alışveriş yapabilirsiniz. Önceden kart şifresi girmeden alışveriş yapamazken şimdi İş Bankası temassız aracılığı ile şifre girmeye gerek kalmadan alışveriş yapabileceksiniz.

İş Bankası temassız kart nasıl açılır?

 İlk olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu aldığı karar kapsamında müşterinin izni olmadan kredi kartının temassız özelliğinin kullanılmasına izin vermemektedir. Eğer ki İş Bankası Maximum kredi kartına sahipseniz ve temassız ödeme yapmak istiyorsanız 0 850 724 0 724 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak menüden kredi kartı işlemleri üzerinden devam etmeniz gerekmektedir. Temassız kartı açmak için de kesinlikle müşteri hizmetlerinden bir danışmana bağlanmanız gerekir. Danışmanın kredi kartı sahibinden sözlü onay alması şarttır. İşleme onay verdikten sonra kartın temassız özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra İş Bankası intenet bankacılığı uygulaması üzerinden de temassız özelliğini aktif hale getirebilirsiniz.

İş Bankası temassız limiti nasıl artırılır?

BDDK’nın aldığı karar kapsamında tüketici güvenliği için temassız alışverişin limiti günlük 250 TL’dir. Karttan şifre istemeden alış veriş yapılabildiği için kartın başkasının eline geçmesi halinde bu limitten fazlasını kullanamaması için böyle bir önlem alınmıştır.

İş Bankası temassız özelliği kapatma

Eğer ki güvenlik açısından bu özelliği kullanmak istemiyorsanız özelliği kapatabilirsiniz. Bunun için 0 850 724 0 724 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak talebiniz doğrultusunda işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası kredi kartı kaybedilirse ne olur?

Eğer ki temassız ödeme özelliği açık olan kartınızı kaybettiyseniz öncelikle hemen yukarıda da belirtilen müşteri hizmetlerini aramalısınız. Danışmana bağlandıktan sonra kartı kapattırabilirsiniz. Kartınızın yenisi ücretsiz olarak evinize gönderilecektir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:39
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Anahtar Kelimeler:
IşbankasıTemassızKartAlışverişPandemi
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