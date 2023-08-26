İş Bankası 10.000 TL acil kredi başvurusunu açtı! Kefil yok, şart yok hemen çekilecek

İşCep'in "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile birlikte İş Bankası'nın bir müşterisi olabilir ve kredi kartıyla 10.000 TL'ye varan taksitlerle faizsiz nakit avans ile beraber birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.

Kampanya detayları:

Kredi kartı başvuruları onaylanan İş Bankası müşterilerinin, 1 Ağustos 2023 -ile 31 Ağustos 2023 tarihlerinin ​​arasında İşCep'in "Müşteri olmak istiyorum" özelliğini kullanabilecekleri bildirildi. Faizsiz avans taksitleri yalnızca 3 ay geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için kullanılan taksitli nakit avans miktarı 300 TL ila 10.000 TL tutarı arasında değişmektedir. Sadece İşCep ile Maximum Mobil kanalları mevcuttur. Bölünmüş nakit avans tutarıyla birlikte, kartın nakit limiti ile sınırlıdır. Kampanyaya uygun faizsiz taksit sayısı, belirlenen toplam tutarı aşmaz ve en fazla 2 defa ile sınırlıdır.

Promosyon kapsamında kredi kartı başvuruları onay alan müşteriler 5.000 TL tutarına kadar olan taksitli nakit avans kullanma hakkına sahip oluyor. Ancak maksimum tutarın belirlediğiniz kredi kartı limitinin %50'sini geçmemesi gerekmektedir. Kredi kartınızın fiziki teslimatını beklemek yerine mobil ortama geçmelisiniz.





3 ay dışındaki süreler ve 10.000 TL'yi aşan tutarlarda geçerli faiz oranlarının geçerli olduğu belirtilmiştir. İşCep promosyonunun kapsamı, İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği üzerinden müşterisi olan ve aynı zamanda kredi kartı başvurusu ile başvurusu onaylanan müşterilere yöneliktir.

Kredi kartı başvuru durumu onaylanan her müşteride 7 iş günü içerisinde kampanya tanımı oluşturulacak olup, kampanya faydalanma süreci 30 Eylül 2023 tarihinde bitecektir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.

Kampanyaya dahil olan kartlar ise; İş Bankası bireysel kredi kartı, İş Bankası ticari kredi kartı (ücretsiz kredi kartı, İş Bankası vergi kartı, İş Bankası üye işyeri kartı ve KGF kartı hariç).

ş Bankası promosyon koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşCep'in İş Bankası müşterisi olun ve daha sonrasında birçok avantajdan yararlanın!