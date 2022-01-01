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İnternet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?

Milyonlarca vatandaş ‘’Vergi borcu yoktur.’’ Yazısının nasıl alındığını öğrenmek için internet üzerinden yoğun bir araştırmaya girdi. Peki internet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor? Yanıtı haberimizde…

01 Ocak 2022 Cumartesi 19:16
İnternet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?
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İntenetten ‘’Vergi borcu yoktur.’’ yazısının alınması birçok insanın en çok uğraş verdiği konulardan bir tanesi olarak gösterilebilir. Bu yazı genellikle belediye işlemlerinde kullanılıyor. Bunun dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve benzeri birçok kurum ve kuruluş bu yazıyı talep edebiliyor. Peki bu ‘’Vergi borcu yoktur.’’ yazısı nasıl alınıyor?

Vergi Borcu Durumu Yazısı Alma

Yukarıda belirtilmiş olan kurum ya da kuruluşların talep ettiği bunun dışında farklı işlemler için kullanılan vergi borcunun olmadığına dair yazı (borç durum belgesi) iki şekilde alınabiliyor. İşte o seçenekler:

- Kişinin bağlı olduğu Vergi Dairesi’nden dilekçe ile

- Vergi Dairesi intenet sitesinden

Yazının alınması için geçerli bir e-posta adresinin verilmesi yeterli olacak.


Son Güncelleme: 01.01.2022 19:16
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Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nasıl AlınıyorVergi Dairesi
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