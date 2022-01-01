İnternet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?

İntenetten ‘’Vergi borcu yoktur.’’ yazısının alınması birçok insanın en çok uğraş verdiği konulardan bir tanesi olarak gösterilebilir. Bu yazı genellikle belediye işlemlerinde kullanılıyor. Bunun dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve benzeri birçok kurum ve kuruluş bu yazıyı talep edebiliyor. Peki bu ‘’Vergi borcu yoktur.’’ yazısı nasıl alınıyor?

Vergi Borcu Durumu Yazısı Alma

Yukarıda belirtilmiş olan kurum ya da kuruluşların talep ettiği bunun dışında farklı işlemler için kullanılan vergi borcunun olmadığına dair yazı (borç durum belgesi) iki şekilde alınabiliyor. İşte o seçenekler:

- Kişinin bağlı olduğu’nden dilekçe ile

- Vergi Dairesi intenet sitesinden

Yazının alınması için geçerli bir e-posta adresinin verilmesi yeterli olacak.