ING Bank İhtiyaç kredisi veriyor. 3 bin TL'ye kadar kredi imkanı

ING Bank ihtiyaç kredisi 3000 TL kredi veriyor

T.C kimlik numaranız ile ING bankasından ihtiyaç kredisi içinyapabilirsiniz. 3 bin TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar intenet sitesinden veya intenet bankacılıktan başvuru yapabilirler. Başvuru yapmanız için kredi notunuzun yüksek olması önemlidir. Kredi notunuz 1200 ve üzeri olması lazım. Daha sonra banka kredi notunuza göre sizeoranları sunmaktadır.

www.ing.com.tr adresinden form doldurarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Resmi intenet sitesinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında T.C kimlik numaranız ile ING banka şubelerinden birine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.