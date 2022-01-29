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ING Bank İhtiyaç kredisi veriyor. 3 bin TL'ye kadar kredi imkanı

ING bank vatandaşlara ihtiyaç kredisi veriyor. 3.000 TL' ye kadar ihtiyaç kredisi sunan ING bank T.C kimlik numaranız ile başvuru yapmanız artık çok kolay. İhtiyaç kredisinden nasıl yararlanılabilir? Nasıl başvuru yapılır? Soruların cevapları haberimizde...

29 Ocak 2022 Cumartesi 07:19
ING Bank İhtiyaç kredisi veriyor. 3 bin TL'ye kadar kredi imkanı
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ING Bank ihtiyaç kredisi 3000 TL kredi veriyor

T.C kimlik numaranız ile ING bankasından ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. 3 bin TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar intenet sitesinden veya intenet bankacılıktan başvuru yapabilirler. Başvuru yapmanız için kredi notunuzun yüksek olması önemlidir. Kredi notunuz 1200 ve üzeri olması lazım.  Daha sonra banka kredi notunuza göre size faiz oranları sunmaktadır. 

www.ing.com.tr adresinden form doldurarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Resmi intenet sitesinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında T.C kimlik numaranız ile ING banka şubelerinden birine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 29.01.2022 07:19
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ING BankKrediBaşvuruFaizİhtiyaç
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