Bankalar tüketicilerin toplamış olduğu mevduatları,diğer tüketiciler için kredi olarak sunmaktadır. Belirli bir faiz oranına göre kredi verilir. Faizler, şu kriterlere göre belirlenir;

Beklenen enflasyon oranı ,faiz oranında önemlidir.

Temerrüt risk primi de faiz oranında önemlidir.

Vade risk primi ,faiz oranında etkilidir.

Reel risksiz faiz oranına bakılmaktadır.

Likidite risk primine bakılarak faiz oranı belirlenmektedir.

İhtiyaç kredisi veren bankalar

Bankaların güncel faiz oranları, vatandaşlar tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Kamu bankaları ve özel bankaların belirlemiş oldukları faiz oranları şu şekildedir;

Türkiye Ekonomi Bankası, 5 Bin TL’lik krediyi 12 ay vade ile birlikte %1,60 faiz oranıyla kredi vermektedir. 470,48 TL olarak ortalama taksit tutarı vardır.

İş Bankası, 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay vade ile %1,60 faiz oranıyla kredi vermektedir. Aylık taksit tutarı 940,96 TL olacaktır.

Akbank , 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay vade ile birlikte % 2,13 faiz oranıyla kredi vermektedir. Aylık ödenecek tutar 978,18 TL’dir.

Yapı ve Kredi Bankası, 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay vade ile %2,57 faiz oranında kredi vermektedir. Ödenecek aylık tutar ise 1,0009,66 TL’dir.

Denizbank, 10 Bin TL’lik kredi için %2,23 faiz oranı sunmaktadır. Aylık ödenecek tutar ise 570,06 TL’dir.

Nkolay, %1,90 faiz oranıyla 12 aya varan vade imkanında kredi vermektedir.

Halkbank , 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay varan vade imkanıyla %1,54 faiz oranında kredi vermektedir.

Ziraat Bankası , 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay varan vade imkanıyla %1,58 faiz oranında kredi vermektedir. Aylık ödenecek tutar ise 936,79 TL’dir.

QNB Finansbank , 10 Bin TL’lik kredi için 12 ay varan vade imkanıyla %1,49 faiz oranında kredi vermektedir. Ayda ödenecek tutar 933,33 TL’dir.

İhtiyaç kredisine nasıl başvurulur?

İhtiyaç kredisine bankaya gitmeden dijital ortamda başvurma imkanına sahipsiniz. İntenet bankacılığından başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır.