İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı

İhracatçı küçük ve orta ölçekli kobilere özel yeni kredi programının hazırlandığı açıklandı. Ekonomş Reform paketi doğrultusunda duyurulan kredinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KGF destekli özel kredi programı

KOBİ’lere can suyu niteliğinde destek!

Ekonomi reform paketi doğrultusunda duyurulankobilere özel olarak KGF desteği bulunan özel kredi programı yakın zaman içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yeni finansman özellikle teminat mektubu alırken zorluk yaşayan KOBİ’ler için son derece önem içermektedir.

Eximbank’ın destek programını kısa zamanda başlatacak olması ve özellikle yeni finansman için teminat mektubu alırken zorluk yaşayan ihracatçı sanayicileri sevindirdi.