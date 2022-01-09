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İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir kredi paketinin hayata geçirileceği duyuruldu. Kredi için KOBİ’lere Eximbank destek imkanlarını sağlayacak. İhracatçı Kobilere açıklanan kredi desteği nedir? Kobilere özel hazırlanan paketten faydalanmak için aranılan şartlar nelerdir? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

09 Ocak 2022 Pazar 11:29
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
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İhracatçı küçük ve orta ölçekli kobilere özel yeni kredi programının hazırlandığı açıklandı. Ekonomş Reform paketi doğrultusunda duyurulan kredinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KGF destekli özel kredi programı

Ekonomi reform paketi doğrultusunda duyurulan ihracatçı kobilere özel olarak KGF desteği bulunan özel kredi programı yakın zaman içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

KOBİ’lere can suyu niteliğinde destek!

Yeni finansman özellikle teminat mektubu alırken zorluk yaşayan KOBİ’ler için son derece önem içermektedir.

Eximbank’ın destek programını kısa zamanda başlatacak olması ve özellikle yeni finansman için teminat mektubu alırken zorluk yaşayan ihracatçı sanayicileri sevindirdi.


Son Güncelleme: 09.01.2022 11:29
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Anahtar Kelimeler:
KobiDestekKrediIhracatçı
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