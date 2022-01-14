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Halkbank’tan kadın kooperatiflerine kredi desteği verilecek!

Ülkemizin önde gelen bankalarından olan Halkbank çalışan ve üreten kesime yönelik desteklemelerine devam ediyor. Esnaftan işçisine kadar destek veren Halkbank şimdi de kadın kooperatiflerine yönelik kredi destek paketi açıkladı. Kadın kooperatiflerine yönelik destek paketinin detayları neler? İşte ayrıntılar.

14 Ocak 2022 Cuma 01:12
Halkbank’tan kadın kooperatiflerine kredi desteği verilecek!
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Halkbankası kadın kooperatiflerine yönelik destek paketini açıkladı. Banka kooperatiflere tam tamına beş yüz bin TL'ye kadar kredi desteği sağlayacak. Desteğin detaylarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Kadın Kooperatiflerine yönelik destek paketine ilişkin açıklama yapan Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan; Kredi paketinin altı ay geri ödemesiz olacağının altını çizdi. Kredinin vadesi ise 60 ay olacak ve kredi beş yüz bin TL'ye kadar kullanılabilecek.

Türk Bankacılık sisteminde ilk defa kadın kooperatiflerine yönelik destek olacağını belirten Osman Arslan, kadınların ekonomik yaşamda gücünün artmasına da ayrıca vurgu yaptı.

Kredi ile kadın kooperatiflerinde makine, ekipman ve ticari araç alımlarında finansman sorununu ortadan kaldırılması planlanıyor.

Kredinin vadesi tam 60 ay olacak. Altı ay ana parasız ödemesi olmayan kredi paketinde miktar 500 yüz bin TL'ye ulaşacak.

Kadın Kooperatiflerine yönelik kredi destek paketinin ayrıntıları ise şunlar; 

Kadınların en az yüzde elli ortak olan kooperatiflere verilecek. Ayrıca kooperatif yönetim kurulu başkanının da kadın olması şartı var. 


Son Güncelleme: 14.01.2022 01:12
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankKadın Kooperatifleri DestekKredi
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