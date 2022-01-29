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Halkbank'tan ev hanımlarına özel kredi müjdesi!

Ev hanımlarına kredi müjdesi! Kredi tutarı ne kadar? Haberimizde ev hanımlarına özel kredi ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:28
Halkbank'tan ev hanımlarına özel kredi müjdesi!
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Halkbank, ev hanımlarına özel kredi veriyor. Krediyi çekebilmek için gereken şartlara haberimizde yer verilmiştir. İşte kredi detayları…

Ev hanımlarına özel kredi

‘Özel kredi’ çalışmayan ev hanımları içindir. Bu kredi, bireysel kredi grubunda yer almaktadır. 10.000 ve 15.000 TL olacak şekilde iki gruptur.

Krediye başvurmak için SMS bankacılığı, mobil bankacılık, intenet şubesi ve Halkbank dialog kullanılabilir. SMS ile başvuruda bulunmak için kredi, T.C. kimlik numarası, gelir bilgisi, talep edilen miktar yazılmalı ve 2452’ye kısa mesaj atılmalıdır. Kredilerde 36 aya varan vade imkanları bulunmaktadır. Sabit faiz sistemi geçerlidir.

  • 10.000 TL tutarındaki kredilerde talep edilen faiz oranı %2,66, tahsis ücreti ise 52,50 TL şeklindedir.
  • 15.000 TL tutarındaki kredilerde talep edilen faiz oranı %2,66, tahsis ücreti ise 78,75 TL şeklindedir.

Kredi başvuruları aynı gün içinde sonuçlanmaktadır.

Gereken şartlar

  • Reşit olunması
  • Kredi ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapmış olmanız
  • Resmi gelir belgesi
  • İpotek verilecekse eşinizin yazılı rızası
  • En fazla 36 ay vadeli verilmektedir.

Başvuru işlemi

Size uygun tutarı ve vadeyi seçmelisiniz. Daha sonra başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. İstenilen belgeler bankaya teslim edilmelidir. Krediniz onaylandığı zaman size iletilen kredi ödeme planını ve kredi sözleşmesini onaylayın.

Gereken belgeler

  • T.C. kimlik
  • İkamet belgesi ya da fatura
  • Gelir belgesi
  • Memurlar için maaş bordrosu
  • Özel sektör çalışanları için maaş bordrosuna ek olarak şirket imza sirküleri
  • Emekliler için emekli aylık dökümü
  • Şirket ortakları için: güncel vergi levhası, bilanço, gelir tablosu, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi
  • Çiftçiler için: çiftçilik belgesi, arazi tapu fotokopisi
  • Gayrimenkul kira geliri sahipleri: tapu, kira kontratı


Son Güncelleme: 29.01.2022 11:28
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankKredi
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