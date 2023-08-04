Halkbank para musluklarını açtı! 6 ay tek kuruş ödemeden 300 bin TL kredi hazır: Başvuru şartları...

Halkbank para musluklarını açtı! 6 ay tek kuruş ödemeden 300 bin TL kredi hazır: Başvuru şartları...

Halkbank, yatırım yapmak ve iş kurmak isteyenlere müjdeli haberini duyurdu. Temmuz ayından bu yana süren araştırmalar ve kampanyalar sonucunda ticaret amacıyla yapılan kredilere büyük fırsatlar sunuluyor. Halkbank, farklı kesimlere yönelik pek çok kredi desteği sağlayarak iş dünyasına destek oluyor. Bu kapsamda KOSGEB uzman girişimci kredisi de sunulan kampanyalardan biri ve 300.000 TL nakit kredi imkanı sunuyor. Ayrıntılar haberimizde...

Halkbank, girişimciler ve iş kurmak isteyenlere müjdeli haberini duyurdu. Ticaret amacıyla yapılan kredilere yönelik büyük fırsatlar sunmak için Temmuz ayından beri süren araştırmalar ve kampanyalar sonuçlandı. Halkbank, iş dünyasına destek olmak amacıyla farklı kesimlere yönelik çeşitli kredi destekleri sağlıyor. Bu çerçevede KOSGEB uzman girişimci kredisi, 300 bin lira nakit kredi imkanı ve 6 ay geri ödemesiz dönemi içeren bir kampanya olarak dikkat çekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

halkbank

KOSGEB ve Halkbank, girişimcilere yönelik iş birliğiyle önemli bir adım atarak uzman girişimci firmalar ve kadın kooperatiflerine finansman desteği sağlamaya karar verdi. Bu destekle birlikte, yeni girişimlerin ve kadın girişimcilerin iş hayatına adım atmaları ve mevcut işlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Başvuruda bulunacak işletmeler için güncel ve onaylı yasakların bulunmaması büyük önem taşıyor. Bu kriterler, temiz bir mali geçmişe sahip işletmelerin desteklenmesini sağlayarak sağlam ve sürdürülebilir iş modellerinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kadın kooperatifleri için belirlenen özel şartlar da dikkat çekici. Kooperatiflerde en az 7 gerçek işletmeci ortak bulunması ve kadının kooperatifin yüzde 50'sine sahip olması gerekiyor. Bu sayede kadın girişimcilerin iş hayatındaki rolünün güçlendirilmesi ve ekonomik katılımın artırılması hedefleniyor.

Girişimci firmalar için ise KOSGEB desteğiyle işini kuran ve ilgili sektörlerde faaliyet gösterenlere ödeme imkanı sunulacak. Bu destekle, yeni iş kurmak isteyen girişimcilere ve mevcut işlerini büyütmek isteyenlere finansal destek sağlanarak iş hayatlarının daha güçlü bir temel üzerine oturtulması hedefleniyor.

KOSGEB uzman girişimci kredisinde geri ödeme koşulları da dikkat çekici. 6 ay boyunca ana parayı ödemesiz yapma imkanı sunuluyor ve kredi için 36 ay vade uygulanacak. Bu esnek geri ödeme seçenekleri, girişimcilere mali yükü hafifletmeyi ve işlerine odaklanmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Detaylı bilgilere Halkbank'ın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği ve başvuruların gerçekleştirilebileceği de belirtiliyor. Halkbank, girişimcilere sağladığı finansal destekle iş hayatlarını kolaylaştırmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu fırsatla, girişimcilere güç katmak ve iş dünyasında başarılarına destek olmak amacıyla adımlar atmaya devam ediyor.

Finans
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