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Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma şartları neler?

Ülkemizin en köklü eğitim kuruluşlarından olan Halk Eğitim merkezleri büyük küçük demeden eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Halk Eğitim kurslarında belli şartları taşıyanlar ise kurs açıp mesleki kurslar verebilir. Halk Eğitim Merkezleri'nde kurs açmak hangi şartlar gerekir? Halk Eğitim'de kurs açmak için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar.

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:05
Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma şartları neler?
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Halk Eğitim merkezleri ülkemizn en ücra köşesinde yer alan bazı belge meslek edinme ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kurumdur. Kurum aynı zamanda açık ilk okul açık lise gibi eğitimlere de kurs vererek vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılar. Bu merkezlerde eğitim veren öğretmenlerde bulunur. Bir halk eğitim merkezinde kurs vermek için hangi şartları taşımak gerekir?

Halk eğitim merkezlerinde kurs açma şartlarına gelin hep birlikte göz atalım.

Herhangi bir Milli Eğitim okuluna bağlı olarak çalışan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, usta öğreticiler halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir ve ders verebilirler. Kurumun ihtiyacına göre öğretmenler arasında usta öğreticiler seçilir ve kurs hocası olarak ders verir.

Mesleki yeterlilik sağlayan öğretmenlerden gerekli belge ve evraklar istenir ve onların o kursu verebilme yetisine sahip olduğu anlaşılır ve gerekli öğrenci kayıt yaptırtıktan sonra eğitime başlanır.

Mesleki eğitim verebilmek için ön lisan, lisans ve öğretmenlik mezunu gibi kişiler eğitim verebilir aynı zamanda meslek lisesş sertifikası olanlarda buralarda eğitim verebilir.

Halk eğitim merkezlerinde bilgisayar operatörlüğünden, kalorifer yakma eğitimine kadar birçok alanda eğitim verilir. Futbol basketbol, güreş, okçuluk, fotoğrafçılık, aşçılık gibi kurslarda aynı zamanda ihtiyaca göre isteyenlere bu eğitim verilir. Tarımsal ve hayvansal faaliyetlere göre de kurslar düzenlenir. Öneğin son zamanların yaygın hayvancılığı olan arıcılık alanında halk eğitim merkezlerinde kurs verilir. Emlakçılık dükkanı işletenlere de emlakçılık kursu verilmeye başlanan eğitim merkezlerinde yabancı dil kursları da verilmektedir.

Halk eğitim merkezlerinde haftaiçi beş gün eğitim verilmektedir. Pandemi nedeniyle şu aralar eğitimlere ara verilmiştir. Başka bir kurumda çalışan usta öğreticiler halk eğitim merkezlerinde en fazla on saat ders verebilirler.

Bir kurumda çalışmayan ve sadece halk eğitim merkezlerinde eğitim vereb usta öğreticile ise günde en fazla 8 saat haftada ise 40 saat ders verebilirler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvime göre eğitimler düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ek ders ücreti kadar maaş alınır puantaj ona göre düzenlenir. Ders verecek öğretmen ilk olarak kadrolu olunmasına bakılır ve ihtitaç varsa diğer öğretmenler arasından ve usta öğreticilerden seçilir.

E- Yaygın sistemi üzerinden yüklenen belgeler ile ders vermeye başlanılınır.

Halk eğitim merkezlerinde ders verebilmek için şu belgeler gerekmekteddir; İlk yapmanız gereken Halk Eğitim Merkezi'ne giderek halk eğitim kurs açma başvuru formu alıp doldurmanız gerekiyor. Daha sonra Usta Öğretici Başvuru dilekçesi doldurmanız gerekecek. Diplomanın aslı ve fotokopisi de lazım olacak. Sonra kimlik fotokopisi ve özgeçmiş yani cv, E devlet üzerinden alınacak sabıka kaydı, vesikalık fotoğraf, eğiticiler için oryantasyon belgesi,iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, daha önce eğitim alanında çalıştıysanız onun SGK hizmet dökümü, ve ek branşlar için gerekli belgeler kuruma sunulur. En son olarak sağlık raporu da istenebilir onu da tam temin etmelisiniz.

Usta öğretici olmak için e devlet üzerinden başvurunu yapmanız lazım. Buraya girerek e-yaygın sisteminize tıklamanız yeterli olacaktır. Usta öğreticilerin usta öğretici olması için milli eğitim müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenir. Komisyon mezuniyet durumu ve diğer bilgilere göre puanlama yapmaktadır. Puanlama sistemi 100 puan üzerinden yapılır. Usta öğretici sonuçları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilten sonra adaylara ilan edillir ve usta öğretici olup olmadığınız size bildirilir. Ayrıca sonuçlar e devlet üzerinden de ilan edilir ve durumunuza bakabilirsiniz.

Halk eğitimde ilk önce kadrolu öğretmenlere yer verilir. Eğer ki ihtiyaç karşılanmasa ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler arasında ihtiyaç giderilir. Burada görev aldıktan sonra ek ders ücreti karşılığında çalışılır. Kadrolu öğretmenler en fazla on saat diğerleri ise hafta da kırk saat ders verebilir.

Ülke olarak salgınla mücadele kapsamında tam kapanma yoluna gitmemiz nedeniyle halk eğitim merkezleri aynı zamanda tüm okullarda yüzyüze eğitimlere ara verildi. Halk eğitim merkezlerin açılıp açılmayacağı ise 17 Mayıs'tan sonra netleşecek ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.


Son Güncelleme: 24.01.2022 12:05
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Anahtar Kelimeler:
Halk EğitimKurs
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