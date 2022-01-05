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GSS borç itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Borç sorgulama işlemleri

Prim borcunda hata olan kişiler GSS borç itiraz dilekçesi yazmaktadırlar.Prim borçlarına itiraz edecek kişiler GSS borç itirazı dilekçesinin nasıl yazıldığını merak etmektedir. GSS borç itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Bu haberimizde GSS borç itiraz dilekçesine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte GSS borç itiraz dilekçesi detayları...

05 Ocak 2022 Çarşamba 19:14
GSS borç itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Borç sorgulama işlemleri
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GSS borç itirazı

GSS borcuna karşı çıkanların öncelikle online itiraz dilekçesini yazdırmaları gerekiyor. İtirazlar, SGK kurumunda bulunan  düzenleme konusunda yetkin kişilere gönderilmelidir. Kişilerin dava açabilmesi için de bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ;

İtirazda bulunan kişiler  kimliklerini ve gelirlerini oradaki en yakın SGK’ya ulaşmak için kullanabilirler.

 Kişinin emekli sandığı sigorta dahilinde görünüyor olması  gerekiyor.

 İtiraz, temyiz için geçerli bir neden içermelidir.

 İtiraz dilekçesi ile itiraz  edenler başvuruyu tamamlamak zorundadır.

 İtiraz dilekçesi ile itiraz etmeyecek kişiler gelir belgesi sonuçlarına itiraz etmesi gerekir.

 İtirazda bulunacak kişilerin  gelir testi sonuçları kişi başına asgari ücretin üçte birini geçmemelidir.

Borç dilekçesi nasıl yazılır?

GSS borcunu sorgulayan herkes, kılavuzun web sitesindeki GSS İtiraz Formunu doldurmalıdır. GSS'den borç silme başvurusunda bulunursanız ve sistemin yanlış olduğunu tespit ederseniz veya kişi başına düşen geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla değilse, GSS priminden muaf olursunuz.

Dilekçe şu şekilde yazılır ;

İtiraz Dilekçesi SGK web sitesi üzerinde yer almaktadır.

SGK ana sayfası üzerinde yer alan Genel Sağlık Sigortası bölümü üzerinden Form ve Dilekçeler bölüme tıklanmalıdır.

Ekranınıza gelecek olan sayfa üzerinden SGK Genel Sağlık Sigortası Borç İtiraz Dilekçesi öneğinin üzerine tıklanması gerekmektedir.

Ekranınıza GSS İtiraz Dilekçesi formu gelecektir, buradan İndir seçeneğine tıklamanız halinde dilekçe bilgisayarınıza indirilecektir.

Dilekçenin giriş kısmında bulunan noktalı boşluk bölümüne GSS prim borcunun belirlendiği tarih yazılmalıdır.

Diğer boşluğa da dilekçenin yazıldığı tarih atılmalıdır.

İtiraz Dilekçesinin üçüncü paragrafında yer alan noktalı boşluk alana borcu ödeyememe mazereti yazılır.

Ardından bu mazeretin hangi sürede başladığı tarihi de yazılır.

En altta yer alan bölüme İsim, Soy İsim, Kimlik numarası, tarih yazılarak imza atılır.

İtiraz işleminde bulunacak kişi, ikamet ettiği yerin SGK Müdürlüğüne giderek dilekçeyi teslim etmelidir.

SGK Müdürlüğüne başvuruda bulunacak kişi GSS prim borcu itirazı için başvuru yatığını beyan etmesi gerekmektedir.

Borç sorgulama işlemi

Borç sorgulama işlemi e-Devlet ya da Alo 170’i arayarak gerçekleşmektedir. E-Devlet üzerinden sorgulama işlemi şu şekilde gerçekleşir;

Sisteme giriş yapmak için intenet tarayıcınıza turkiye.gov.tr ​​yazın.

 Ekrana gelen sayfada Sign In seçeneğine tıklayın. Bilgi giriş ekranını görüntülemek için oturum açma seçeneğine tıklayın.

 Sayfadaki Bilgi bölümüne kimlik numaranızı  ve şifrenizi girin.

 Bilgilerinizi girin, ekranda bir arama motoru belirecektir.

 GSS Tescil ve Prim borcu sorgulama yazarak  bu arama motorunu arayın.

 Açılan ekranda  GSS borcu ile ilgili tüm bilgiler görüntülenir.

Alo 170 üzerinden ise sizinle iletişime geçecek kişiye GSS prim borcu sorgulama işlemi yapacağınızı söyleyin. Yetkili kişi gerekli bilgileri size söyleyecektir.

Borç yapılandırma şartları

GSS prim  borçlarını yeniden inşa etmek isteyenler için yapılandırılma  koşulları vardır. GSS borcunuzu yeniden inşa etmek için önce bir gelir testini geçmelisiniz. Herkes gelir testini geçerse SGK’ya   gidip GSS borç yapılandırmasını tamamlayabilirsiniz. Gelir testinin ardından kişilerin kazançları yeni ödeme planına göre faizler de silinecektir.

GSS primi

2021  yılı bağlamında insanlar GSS prim ücretlerini ve GSS primlerinin değerini merak ediyor. GSS Primi asgari ücret üzerinden değerlendirilir.  2021 yılında GSS Primi aylık 107,33 TL olarak belirlenmiştir. Kişi başına düşen gelir, hane geliri kriterlerinin üçte birini geçmiyorsa, aile GSS ödemek zorunda değildir.

Prim borcu nasıl ödenir?

GSS prim borcunuz varsa öncelikle e-Devlet  sistemi üzerinden borcunuzun durumunu öğrenmelisiniz. GSS prim  Borç'u duyduktan sonra insanlar ödeme işlemlerini nasıl yapacaklarını ve ödeme yöntemlerini merak ediyor.

 GSS prim borcu  ödeyenler için , anlaşmalı  bankalar,  SGK web sitesi, PTT ve ATM aracılığıyla ödenebilir. Bu ödeme seçenekleri ile ilgili işlem yapmak isteyen herkesin bu adımları izlemesi gerekmektedir.

GSS prim borcunu  SGK ile anlaşmalı banka aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca anlaşmalı bankanız üzerinden nakit ve taksit seçenekleri ile borcunuzu en uygun şekilde ödeme imkanına sahipsiniz. SGK ile anlaşmalı  olan bir bankanız varsa, kredi almak veya GSS prim borcunuzu ödemek için mobil bankacılık uygulamasını da kullanabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 05.01.2022 19:14
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