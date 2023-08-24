Gram ve çeyrek altın biriktirenler dikkat! O tarihten sonra altın fiyatları uçuşa geçecek

Gram ve çeyrek altın biriktirenler dikkat! O tarihten sonra altın fiyatları uçuşa geçecek

Real Madrid’in genç yıldızı kısa sürede takım arkadaşlarının güvenini kazanmayı başardı.

Ünlü analist Selçuk Geçer, altın sahiplerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu ve belirli bir tarih verdi. Geçer'in altınla ilgili analizleri ve öngörüleri haber değeri taşıyor. İşte detaylar...

Ünlü analist Selçuk Geçer

SELÇUK GEÇER'DEN ALTIN SAHİPLERİNE UYARI

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıların ilgisini çeken ve genellikle gündemi belirleyen tahminleriyle bilinir. Son olarak dolar kurundaki öngörüsünü paylaştı. Geçer, "Dolar kuru daha fazla 27 lirada kalmaz" ifadesiyle dikkat çekti ve doların 35 liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

Bu tahmin, yatırımcıları döviz bürolarına yönlendirirken, Geçer'in yeni yatırım tavsiyeleri de ilgi odağı oldu. Özellikle seçim sürecinin ardından altının hızlı artışını merak edenler için, Geçer 2024 ve 2025 yıllarına dikkat çekti. İşte diğer ayrıntılar...

dolar altın

Ünlü ekonomist, gram altının son zamanlarda 1.700 seviyelerine gerilemesinin düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, kripto paraların yanı sıra altının da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Kripto paralarda yaşanan sert düşüşlere karşın altının daha düşük risk sunduğuna dikkat çekti. Altının mevcut seviyelerinin bile düşük olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Geçer, altının geleceği hakkında da önemli bir tahminde bulundu. 2024 ve 2025 yıllarında olağanüstü hareketlerin beklediğini ve büyük oyuncuların piyasaya müdahil olacağını öngördü.

Küçük yatırımlar yapmanın ve portföyünü farklı yatırım araçlarına yaymanın önemini vurgulayan Geçer, fırsat zamanlarının bu dönemler olduğunu belirtti. Aceleci olmamakla birlikte fırsatı da kaçırmamak gerektiğini ifade etti. Geçer, "Bugün almadığınız için yarın pişman olabilirsiniz" sözleriyle yatırımcılara seslendi.

Selçuk Geçer'in bu tahminleri, yatırımcıların gelecek stratejilerini şekillendirmede ve karar alma süreçlerinde etkili olabilir. Geçer'in deneyimi ve öngörüleri, ekonomi ve yatırım dünyasında dikkate alınan bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.

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