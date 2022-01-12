Getir ve n11 ortaklık anlaşması imzaladı!

Son zamanların çok hızlı büyüme gösteren Getir, n11 ile bir yatırım anlaşması için görüşmeler başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenilirken iki dev şirketin anlaşma imzaladıkları bildirildi.
2013 yılının Mart ayında Doğuş Holding A.Ş. ile birlikte Güney Kore’li SK Planet Co. Ltd. ortaklı ile kuruluşu yapılan n11 yönetiminde mevcut durumda olan ortaklar şirkette kalmasına karar verildiği ortaklık anlaşmasında Getir şirketinden yetkililerin yönetim kadrosuna geleceği ve yönetimden de sorumlu olacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 12.01.2022 12:15