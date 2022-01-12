Getir ve n11 ortaklık anlaşması imzaladı!

Son zamanların çok hızlı büyüme gösteren Getir, n11 ile bir yatırım anlaşması için görüşmeler başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenilirken iki dev şirketin anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Yapılan anlaşma detaylarının Rekabet Kurumu’na gönderileceği ve verilecek olan sonrasında ise Getir, sermaye artırımı yaptıktan sonra n11’e ortak olacak. Ortaklık kesinleştikten sonra da Getir, şirketin yönetimiyle de sorumlu olacak.

2013 yılının Mart ayında Doğuş Holding A.Ş. ile birlikte Güney Kore’li SK Planet Co. Ltd. ortaklı ile kuruluşu yapılan n11 yönetiminde mevcut durumda olan ortaklar şirkette kalmasına karar verildiği ortaklık anlaşmasında Getir şirketinden yetkililerin yönetim kadrosuna geleceği ve yönetimden de sorumlu olacağı belirtildi.