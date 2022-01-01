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Genel Sağlık Sigortası prim miktarı ne kadar?

Sosyal güvencesi olmayan kişilerin zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası’na kaydolması gerekiyor. Peki Genel Sağlık Sigortası’nın 2021 yılı prim miktarı ne kadar? Yanıtı haberimizde…

01 Ocak 2022 Cumartesi 08:03
Genel Sağlık Sigortası prim miktarı ne kadar?
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Türkiye’de birçok insanın herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyor. Yasalara göre sosyal güvencesi olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası’na geçmesi gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası’na her ay belirli bir miktarda prim ödeniyor. Peki Genel Sağlık Sigortası’nın 2021 yılındaki prim miktarı ne kadar?

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Herhangi bir sosyal güvence kapsamında bulunmayan vatandaşların dahil olduğu sağlık sistemine Genel Sağlık Sigortası adı veriliyor.

2021 Yılının Prim Miktarı Ne Kadar?

2021 yılının ilk gününde Genel Sağlık Sigortası’na ödenen primlere zam uygulandı. Brüt asgari ücret alan vatandaşların aylık olarak 107,32 TL prim ödemesi gerekiyor. Bu miktar en düşük prim olarak da biliniyor. Geçtiğimiz seneki prim ücreti ise 53 TL olarak hesaplanmıştı.


Son Güncelleme: 01.01.2022 08:03
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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıPrimSosyal Güvence
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