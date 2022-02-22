Forex ile anlaşmalı bankalar hangileri? Aktif olarak Forex anlaşmalı bankalar...

Herkes tarafından merakla 2021 yılında aktif olarak Forex ile anlaşmalı bankaların hangileri olduğu araştırılıyor.

2021 Aktif olarak işlem gerçekleştiren Forex anlaşmalı bankalar

Forex piyasalarında yetkili aracı kurumların yanı sıra devlet ve özel bankalarda işlem gerçekleştirmektedir. Aktif olarak işlem yapan Forex anlaşmalı bankaların hangi bankalar olduğu ve aracı kurum bankaların neler olduğu merakla araştırılıyor. Takasbank ve Forex ilişkili güvenilir bankaları siz değerli okurlarımız için derledik.

Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip olan finans piyasası Forex, 31 Ağustos 2011 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler sonrasında ülkemizde güvenle yatırım yapılabilecek bir piyasa haline getirildi. Düzenlemeler ile birçok değişiklik yapılırken, Türk yatırımcıların da Forex piyasasında güvenli ve yasal bir şekilde işlem yapması sağlandı.

SPK’nın aracı kurumlara yönelik düzenlemeleri ile merdivenaltı işlemler engellenmiş ve yatırımcının hakları koruma altına alınmış oldu. Kendini aracı kurum olarak tanıtan ve müşterilerin parasını dolandıran kurumların önü kesildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından forex piyasasında şeffaf, açık, yasal ve güvenli bir şekilde işlem yapmaya yönelik düzenlemelerin yayınlanması ile birlikte yalnızca aracı kurumların forex işlemlerine aracılık edebileceği belirtildi.

Forex anlaşmalı güvenilir bankalar

Garanti Bankası’nın iştiraki olan Garanti Yatırım, forex piyasaları için de aracılık hizmeti sunmaktadır. Banka teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu ile piyasa yatırımcılarına hizmet vermektedir. Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesi ile bu hizmeti yasal olarak veren Garanti Yatırım, kendi işlem platformlarını yaratmıştır.

GarantiFX ismiyle aracılık yapan bankanın sunduğu olanaklar şu şekilde:

GarantiFX Trader ile 5/24 işlem olanağı,

Demo hesap imkanı,

53 farklı yatırım aracı ile işlem

Parite ve CFD’ler için 15 farklı kurumdan fiyat alma imkanı,

Hedef spread yok. Daralabilen alış – satış farkları ile işlem yapılır.

Tarayıcıdan işlem yapma imkanı,

Scalping serbesttir,

İstenen miktarda limitli fiyatlı emir verilebilir,

Petrol ve endeks CFD’leri ile işlem yapabilme,

Qnb Finansbank ve Qnb Finansinvest

Hesap oluşturmak için başvurunuzu Finansinvest sitesi üzerinden gereken başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Fİnansonline fx hesapları deneme olarak veya gerçek olarak açılabilir.

Uygulamanın kullanılabildiği her yerde ve her saniye piyasayı takip edebilir, kişisel portföy takibi ile iş emirlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Qnb Finansinvest web trader ile intenet şubesi aracılığıyla açılan hesaplarda anlık olarak tüm işlemlerinizi 5 katı olacak kadar işlem limiti yapabilirsiniz.

Demo hesaplarınız ile gerçek hesaplarınızı USD cinsinden alt limitiniz 50.000,000 TL ile oluşturulur.

Bütün işlemlerinize yönelik uzman desteği hazırdır. Bunun yanı sıra eft/havale, yatırım danışmanlığı, kaldıraçlı işlemlerde ücretsiz yapılmaktadır.

Finaninvest mobil, Finansinvest intenet uygulamaları sağlamış oldukları kolaylıklarla işlemlerinizin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Forex anlaşmalı bankalardan biri de Qnb Finansbank’tır. Kendi güvencesiyle beraber Forex yatırım piyasaları için bir ticari platform oluşturan QNB Finansinvest’i oluşturarak, bu platformda intenet şubeleri ile bağlantılı olarak yada Android ve İOS uyumlu olan uygulamalardan telefonunuza, tabletinize indirerek online bir şekilde kullanabilirsiniz.

Denizbank ve Deniz Fx

Forex ile anlaşmalı bankalardan olan Denizbank yatırım, tüm dünyanın en likit ve en geniş piyasası olan bankalardan zirve konumda seyretmektedir. Denizbank Fx trader uygulaması ile hizmet sağlamaktadır.

2012 yılı itibariyle SPK lisansı olan Denizbank Fx adı ile bu piyasada faaliyet göstermektedir.

Denizbank trader kullanımı oldukça kolay bir arayüze sahiptir. Çeşitli paritelerde işlem olanağı sunmaktadır. (USD, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve diğer çeşitli emtialar)

Çeşitli emtialar ve CFD’ler ile fiziki sahip olunmayan finansal varlıkların fiyat beklentileriyle alım satım işlemlerine yapılan yatırımlar ve kaldıraçlı işlemler ile yatırımlardan kar elde edilir.

Küçük yatırımlar, ideal kaldıraç oranları ve düşük komisyonlarla işlem yapabilmek mümkündür.

Deniz Fx ticari platformunda işlemler, MetaTrader4 veya Deniz Trader uygulamaları indirilerek gerçekleştirilmektedir. Meta Trader ile gerçekleştirilen işlemlerde komisyon alınmamaktadır.

Deniz Fx ile teminatın 10 katına kadar işlem imkanı bulunmaktadır. Mevzuata göre teminat tutarı 50.000,000 TL olarak belirlenmiştir.

İş Bankası ve TradeMaster Fx

İş Bankası yatırım piyasalarında aracı kurum faaliyetlerini, İş Yatırım adı ile yurt içi piyasaları için TradeMaster Fx, yurt dışındaki piyasalar içinse TradeMaster İntenational ve MetaTrader4 ile çalışmaktadır.

Yatırımcıların ücretsiz olarak indirebildiği TradeMaster Fx ticari platformu pek çok paritede altın da dahil olmak üzere işlem yapma imkanı sağlamaktadır.

İş Yatırım’dan yararlanarak intenet şubeleri veya yetkili bütün şublerde hesap açılışı yapılmasının ardından, yüklenen Foreks uygulamasına giriş yapılır.

Tüm finansal piyasalara 24 saat boyunca ulaşılabilme imkanı sunan TradeMaster uygulamaları Forex piyasasındaki yatırım haber akışları, ekonomik takvim ve analiz olanağı da İş Bankası Yatırım platformu TradeMaster uygulamasını güvenli hale getiriyor.

İş Yatırım hesap açılışları tutarı ise 50.000,000 TL veya döviz cinsinden tutarı olarak belirlenmiştir. Bu platform ile USD, Euro, JPY gibi döviz çifti işlem yapmak mümkündür.

Yatırım piyasasına yeni girenler, TradeMaster Fx uygulmasını kullandıkları web veya cep telefonu/mobil uygulamaları aracılığıyla indirerek demo hesap açıp, yatırım ile ilgili bilgi edinebilirler.

İntenete ulaşılabilen her yerden ve istenilen zamanda TradeMaster uygulamalarına bağlanılabilir, dövizli işlemlerle altın, gümüş ve pek çok paritede tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

TradeMaster ile kar ve zarar emirleri ile beraber bütün işlemleri görebilir, uygulayabilir, online danışmanlar ve eğitimlerle bütün detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

Anadolu Bank ve Anadolu Yatırım Paritem

Anadolu Yatırım, Anadolu Bank bünyesinde olup, Forex işlemlerini Anadolu Yatırım markası olan Anadolu Bank Paritem ile gerçekleştiriyor.

İşlem hacmi yüksek olan Forex piyasasında istenilen zamanda işlem yapma imkanı sunan ve gerçek zamanlı olan uygulaması Paritem, gerçek zamanlı alım satım işlemlerini yapma imkanı sağlamaktadır.

Paritem uygulaması kullanmaya başlanılmadan önce, Anadolubank şubelerinde döviz hesabı açtırmak gereklidir. Yatırım yapmayı düşünenler, gerçek hesaba geçmeden önce, açılacak olan demo hesap ile 6 iş günü boyunca 50 adet işlem yapma zorundalığı vardır. Paritem kaldıraçlı işlem sözleşmesini imzalayarak uygulama üzerinden işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Teminat alt limiti döviz değeri karşılığı sağlamak amacıyla 50.000,000TL olarak belirlenmiştir. Yatırılan bu tutar Anadolu Yatırım ile Takasbak bünyesinde teminat hesabınızı garanti altına alır. İstenildiği zamanda tüm çift yönlü işlemler, alım satım işlemleri ve kazanç sağlayacak olan kaldıraçlı işlemleri 28 adet paritede gerçekleştirmek için Paritem Masaüstü ve Paritem mobil platformları kullanılmaktadır.

Finansal Takvim ve raporlamalar ile destek ve eğitim maillerinizi Paritem Masaüstü ve mobil uygulamalarında takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Ziraat Fx

Ziraat Bankasının kendi markası olan Ziraat FX, Forex işlemlerini MetaTrader 5 ile gerçekleştirmektedir.