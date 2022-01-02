Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları

Bankalar halihazırda kredi kartı müşterilerine özel fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde pek çok kredi kartı uygulaması arasında en popüler olan taraftar kredi kartıdır. Fenerbahçe taraftarıysanız bu bankalardan kredi kartı temin ederek takımınıza destekte bulunabilirsiniz.

Fenerbahçe logolu kredi kartı veren bankalar Aktifbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA olarak bilinmektedir. Bu 5 bankadan kredi kartı almak isterseniz özel taraftar kartı alabilirsiniz. Bu kartları alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır.

Fenerbahçe kredi kartı almak için şartlar nelerdir?

Fenerbahçe kredi kartı için banka gereksinimleri diğer bankalar için geçerli olanlarla aynıdır. Kredi kartı kullanmak için öncelikle bankanın belirlediği şartlara göre müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi kartı başvuru sahiplerinin kredi notunun iyi olması ve en az bir kredi kartının kullanılmış olması gerekmektedir. Bu kullanılmış kredi kartına düzenli ödeme yaparsanız, Fenerbahçe kredi kartı başvurunuz onaylanacaktır.

Kredi kartı başvurusu yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilecek ve kart banka şartlarına uygun olduğunda adresinize teslim edilecektir. Fenerbahçe logosunu taşıyan kartlarla yapılan tüm alışverişler takıma destek olacaktır. Şu anda öncelikli bankalar için kredi kartı başvuru adımları ve koşulları hakkında bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

Vakıfbank World Fenerbahçe taraftar kredi kartı başvurusu

Vakıfbank aracılığıyla alınan kredi kartları tüm World özelliği taşımaktadır. Bu bankadan kart başvurusunda bulunmak için bankanın şubesine gidin veya resmi web sitesinde profilinizi bırakın. Bu bankadan alınan kredi kartlarının birçok avantajı bulunmaktadır.

Fenerbahçe bir sosyal ağ kampanyasında hediye kazanma şansı yakalamak.

Bu kart sahibinin tüm spor dallarından bilet almak istemesi durumunda öncelik verilir.

Türk Telekom abonesi için özel indirim uygulanır.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde indirimli olarak sunuluyor.

Alışverişlerinizi Fenerium mağazasından yapın, her karta özel indirim ve ödeme avantajlarından yararlanın.

QNB Finansbank Fenerbahçe taraftar kredi kartı başvurusu

Ayrıca QNB Finansbank'tan Fenerbahçe logolu kart talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesinde veya bir web sitesinde kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi kartı başvurusu yaptığınız andan itibaren kartın sonuçları size bildirilecektir. Onaylanırsa, kart bir hafta içinde gelir.

Bu kredi kartı size kartın özellikleri ile sunulmaktadır. Bu kartı satın alarak indirimli ürünleri kullanabilir ve kart sponsoru kabul ettiğiniz taksitli ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda öncelikli maç bileti satın alma ve zemin katta öncelikli maçları izleme seçeneğiniz var.

Finansbank Fenerbahçe Kredi kartı kullanan müşteriler ayrıca adınız.soyadınız@fenerbahce.com.tr şeklinde bir e-posta adresine sahip olabilirler. Fenerium mağazasında %5 ila %20 arasında indirimden ve anlaşmalı işyerlerinden %10 indirimden yararlanma hakkına erişebilirsiniz.

Garanti BBVA Bonus Fenerbahçe taraftar kredi kartı başvurusu

Bonus kredi kartı almak isterseniz BBVA Garanti Fenerbahçe bonus kredi kartına başvurabilirsiniz. Garanti BBVA ile Fenerbahçe Spor Kulübü sözleşmesi yapıldıktan sonra müşterilere sunulan bu kredi kartı avantajından yararlanabilirsiniz. Ayrıca satın alımlarınızda takımınıza yardımcı olabilirsiniz.

Kredi kartı başvurusu yapmak isterseniz web sitesinden veya bir banka şubesine giderek kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca 444 0 333 müşteri hizmetlerini arayarak da Fenerbahçe Bonus kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti BBVA’da olduğu gibi Denizbank'tan da bonus Fenerbahçe kredi kartı alabilirsiniz. Bu iki bankanın bonusları sayesinde bankalar her alışverişte puan biriktirme imkanı sunuyor. Kredi kartınız ile yapacağınız alışverişlerde bankalar size özel kredi hizmetleri de sunmaktadır.

Bu bankaların yanı sıra Passolig kartınızı da Aktifbank'tan Fenerbahçe kartı olarak alabilirsiniz. Sık maçlara giden biriyseniz Passolig kartınız için kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye’de maç izlemek için Passolig kartı şart. Resmi Passolig web sitesinde kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.