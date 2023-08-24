Faizsiz kredi başvuruları açıldı! Bu bankalara başvuran 20.000 TL şipşak kredi çıkıyor

Nakit ihtiyacı olanlar için müjde geldi. Bankalar tarafından gelen açıklamalar sayesinde 7 banka faizsiz 15-20 bin TL kredi başvurusunun kapılarını açtı. İşte detaylar…

Bankalardan ardı ardına açıklamalar geldi. 7 bankanın açıklamalarına göre faizsiz 10 – 20 bin TL arasında faizsiz verileceği açıklandı.

İşte Faizsiz Kredi Veren Bankalar

• Yapı Kredi: 7 – 31 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil’i indirerek Yapı Kredili olan herkese 15000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanılması mümkündür. Kampanyaya katılmak ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmeniz yeterlidir.

• Akbank: Mobilden Akbanklı olan herkes 15000 TL’ye varan %0’lı faiz taksit avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullanabilirsiniz.

• QNB Finansbank: 6 ay vadeli 10000 bin lira kredi kullanılması mümkündür.





• Garanti BBVA: Garanti BBVA Mobil’den müşteri olan herkese 10000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatından yararlanmanız mümkündür.

• Kuveyt Türk: 15.07.2023 – 31.08.2023 tarihleri arasında vade farksız 10000 TL’ye kadar ihtiyaç finansmanı kapsamında başvurulması mümkündür. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Kuveyt Türk Mobil’den İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunması yeterlidir.

• Albaraka: 01.08.2023 – 30.09.2023 tarihlerine kadar Albarakalı olan müşterilere vade farksız 15000 TL limitli pratik finansman kart kampanyasına başvurabilirsiniz. Kampanya süresi boyunca müşteriler 3 ay ertelemeli, 6 aya varan vadeli pratik finansman kart kullanabilir.

• İş Bankası: 01.08.2023 – 31.08.2023 tarihleri arasında İşCep’ten müşteri olan herkesin kredi kartı başvurusu onaylanmış olarak sayılacaktır. Faizsiz Taksitli Nakit Avans yalnızca 3 ay boyunca geçerli olacaktır.

Başvurular Başladı

Faizsiz kredi başvurusunu yapacak olan herkes yukarıda sıralanmış olan bankalardan birini seçebilir. Bankaların mobil uygulamasını indirip müşteri olduktan sonra nakit avans başvurusu yapılabilecektir.