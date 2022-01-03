Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?

Türkiye’de evraksız kredi alabileceğiniz birkaç banka var. Bu bankalardan birinden kredi başvurusunda bulunurken onaylanırsa kredinizi sadece kimlik kartınızla kullanabilirsiniz, banka veya intenet üzerinden gitmenize gerek yoktur. Günümüzde nakit ihtiyacı olan kişiler genellikle bankalardan ihtiyaç kredisi almaktadır. Bir bankadan ihtiyaç kredisine başvurmak, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamanızı kolaylaştırır. Acil para ihtiyaçlarınızı karşılamak için banka şartlarına göre müşteri olmanız gerekmektedir.

Evraksız kredi başvurusu yapmak isteyenler genellikle işsiz ve sigortasızdır. Ayrıca hemen kredi başvurusu yapmak veya evrak işlerini yapmak istemiyorsanız bu kredilerden yararlanmak isteyeceksiniz. Böyle bir krediye başvurmak istiyorsanız, önceki bankalar ile ilişkinizin iyi olması gerekir. Kredi notu 1.300 ve üzeri olan müşteriler, hızlı kredi onayı ile evraksız kredilerden faydalanabilirler.

Bu evraksız krediler ile bankada kullanılan kredilerde ve kredi kartlarında bir gecikme yaşanmamalıdır. Ayrıca hiç bankada çalışmamış olanlar da ne yazık ki bu kredileri alamazlar. Bankalar, iyi müşteri olan kişilere evraksız kredi verir.

İyi bir müşteri olduğunuzu düşünüyorsanız bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İlgili banka hakkında bilgi verir.

Akbank evraksız kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden evraksız kredi istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız ve intenet bankacılığı kullanmanız gerekmektedir. Akbank aracılığıyla kullandırılan bu krediler için, kredi başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirme pozitif çıkarsa, krediyi hafta sonları da kullanabilir ve anında online hesabınıza eklenecektir. Akbank direkt intenet bankacılığına giriş yaptıktan sonra ana menüden Akbank Direkt Kredi'ye tıklayın ve kredi başvuru bilgilerinizi girin.

Ardından gerekli tutarı girin ve onaya gönderin. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Aldığınız kredi ile banka ayrıca krediyi üç ay vadeli ödeme vadesi ile uzatabilmektedir. Akbank kredi evrakları sadece ihtiyaç kredileri için geçerlidir. Konut veya araba almayı planlıyorsanız, evraklarınızı iletmek için bir banka şubesine gidebilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra 3.000 TL civarında kredi onaylanırsa ancak şubeye giderek bu limiti artırabilirsiniz. Akbank, banka şubelerinden kredi başvurularını ancak evrak olması halinde kabul edecektir.

Denizbank evraksız kredi nasıl alınır?

Denizbank, hem bankalardan hem de intenetten evraksız ihtiyaç kredisi sunuyor. Başvuru yapacak kişiler, bankanın gereksinimlerini karşılamaları halinde alacakları kredi tutarını kısa mesajla hızlı bir şekilde belirleyebilirler.

SMS göndermek için Kredim TC Kimlik numarasını 3280'e gönderin. Bu sayede hemen kredi başvurusunda bulunarak Denizbank evraksız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 55.000 TL'ye kadar kullandırılan bu krediler için banka kredisi onaylandıktan sonra 36 ay vadeli banka şube kimliğiniz ile kredi kullanabilirsiniz. Sadece mesajla bir onay alabilirsiniz.

Ayrıca bankanın intenet sitesinden online olarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şekilde onaylandığı takdirde banka kredisi kullanıma hazırdır. Bir banka müşterisiyseniz ve İntenet bankacılığı hizmetlerinden yararlanıyorsanız, bankanın koşullarını sağlıyorsanız İntenet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Finansbank evraksız kredi nasıl alınır?

Ayrıca QNB Finansbank üzerinden evraksız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankadan evrak olmadan kredi alabilmek için öncelikle başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Kredi başvuruları için TC kimlik numarasını 5030’a göndererek Finansbank kredisi kullanabilirsiniz. Banka şubesinden veya intenet bankacılığından onaylı kredi kullanabilirsiniz.