İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?

Evraksız kredi veren nedir? Evraksız kredi almanın şartları nelerdir? Evraksız banka kredisi nasıl alınır? Haberimizden banka kredisi müşterilerinin nasıl evraksız kredi alabileceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:11
Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?
Takip Et:

Türkiye’de evraksız kredi alabileceğiniz birkaç banka var. Bu bankalardan birinden kredi başvurusunda bulunurken onaylanırsa kredinizi sadece kimlik kartınızla kullanabilirsiniz, banka veya intenet üzerinden gitmenize gerek yoktur. Günümüzde nakit ihtiyacı olan kişiler genellikle bankalardan ihtiyaç kredisi almaktadır. Bir bankadan ihtiyaç kredisine başvurmak, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamanızı kolaylaştırır. Acil para ihtiyaçlarınızı karşılamak için banka şartlarına göre müşteri olmanız gerekmektedir.

Evraksız kredi başvurusu yapmak isteyenler genellikle işsiz ve sigortasızdır. Ayrıca hemen kredi başvurusu yapmak veya evrak işlerini yapmak istemiyorsanız bu kredilerden yararlanmak isteyeceksiniz. Böyle bir krediye başvurmak istiyorsanız, önceki bankalar ile ilişkinizin iyi olması gerekir. Kredi notu 1.300 ve üzeri olan müşteriler, hızlı kredi onayı ile evraksız kredilerden faydalanabilirler.

Bu evraksız krediler ile bankada kullanılan kredilerde ve kredi kartlarında bir gecikme yaşanmamalıdır. Ayrıca hiç bankada çalışmamış olanlar da ne yazık ki bu kredileri alamazlar. Bankalar, iyi müşteri olan kişilere evraksız kredi verir.

İyi bir müşteri olduğunuzu düşünüyorsanız bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İlgili banka hakkında bilgi verir.

Akbank evraksız kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden evraksız kredi istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız ve intenet bankacılığı kullanmanız gerekmektedir. Akbank aracılığıyla kullandırılan bu krediler için, kredi başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirme pozitif çıkarsa, krediyi hafta sonları da kullanabilir ve anında online hesabınıza eklenecektir. Akbank direkt intenet bankacılığına giriş yaptıktan sonra ana menüden Akbank Direkt Kredi'ye tıklayın ve kredi başvuru bilgilerinizi girin.

Ardından gerekli tutarı girin ve onaya gönderin. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Aldığınız kredi ile banka ayrıca krediyi üç ay vadeli ödeme vadesi ile uzatabilmektedir. Akbank kredi evrakları sadece ihtiyaç kredileri için geçerlidir. Konut veya araba almayı planlıyorsanız, evraklarınızı iletmek için bir banka şubesine gidebilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra 3.000 TL civarında kredi onaylanırsa ancak şubeye giderek bu limiti artırabilirsiniz. Akbank, banka şubelerinden kredi başvurularını ancak evrak olması halinde kabul edecektir.

Denizbank evraksız kredi nasıl alınır?

Denizbank, hem bankalardan hem de intenetten evraksız ihtiyaç kredisi sunuyor. Başvuru yapacak kişiler, bankanın gereksinimlerini karşılamaları halinde alacakları kredi tutarını kısa mesajla hızlı bir şekilde belirleyebilirler.

SMS göndermek için Kredim TC Kimlik numarasını 3280'e gönderin. Bu sayede hemen kredi başvurusunda bulunarak Denizbank evraksız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 55.000 TL'ye kadar kullandırılan bu krediler için banka kredisi onaylandıktan sonra 36 ay vadeli banka şube kimliğiniz ile kredi kullanabilirsiniz. Sadece mesajla bir onay alabilirsiniz.

Ayrıca bankanın intenet sitesinden online olarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şekilde onaylandığı takdirde banka kredisi kullanıma hazırdır. Bir banka müşterisiyseniz ve İntenet bankacılığı hizmetlerinden yararlanıyorsanız, bankanın koşullarını sağlıyorsanız İntenet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Finansbank evraksız kredi nasıl alınır?

Ayrıca QNB Finansbank üzerinden evraksız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankadan evrak olmadan kredi alabilmek için öncelikle başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Kredi başvuruları için TC kimlik numarasını 5030’a göndererek Finansbank kredisi kullanabilirsiniz. Banka şubesinden veya intenet bankacılığından onaylı kredi kullanabilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.01.2022 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EvraksızKrediAkbankDenizbankFinansbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank müşterilerine müjde! 10 bin TL nakit avans fırsatı! İşte nakit avans alabilecekler
Halkbank müşterilerine müjde! 10 bin TL nakit avans fırsatı! İşte nakit avans alabilecekler
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?

Popüler Haberler

My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman
Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
4 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ocak Salı at yarışı programı
BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
TJK 3 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?
Netflix'in yeni başlayan dizisi Jaguar konusu ve dizinin teması nedir?
Kızılay SUY Yardımı Başvurusu Hakkında Merak Edilenler
Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Özel Sağlık Sigortası tüp bebek tedavisini karşılıyor mu?
Netflix'te yayınlanan Mükemmel Aile Olma Kılavuzu filminin konusu nedir?
3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Whatever It Takes filminin konusu nedir? Filmin incelemesi ve yorumu
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.