Evde bakım yardımında ödemeler hesaplara yatırıldı

Engelli ve aynı zamanda evde bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen evde bakım yardımları, ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılmaya çalışılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan yardımlarda Şubat ayına ilişkin ödemelerde yerine ulaştırıldı.

Şubat ayı için toplam 1 milyar 256 milyon TL tutarında evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ortalama 535 bin vatandaş için gerçekleştirilen bu ödemelerin kesintisin olarak devam edeceğini bildirdi.