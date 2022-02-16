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Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı

Kendi işini kurmak isteyen ev hanımlarında KOSGEB ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet destekli kredi imkanları sağlanmaktadır. Kredi kapsamında el işleri, ev yemekleri gibi alanlarda kendi işlerini kurabilirler.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:26
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
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Ev hanımı olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KOSGEB tarafından devlet destekli kredi imkanları sağlanmaktadır. Kendi işlerini kurmak isteyen ev hanımlarına ev yemeği, el işi ürünler gibi alanlarda kredi verilmektedir.

KOSGEB ev hanımları için kredi imkanları nelerdir?

Ev hanımlarına KOSGEB tarafından 10.000 TL’ye kadar kredi verilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen ev hanımlarına Girişimcilik Destek Programı kapsamında 5 bin lira kredi verilmektedir. İş kuran kişinin yanında çalışanları da bulunması halinde kredi 20.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. İlerleyen zamanlarda artarak katlanan kredi 60.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımları için kredi imkanları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımı olup kendi işini kurmak isteyen kişilere 14.000 TL kredi vermektedir. 2 yıl ertelemeli olan kredinin yanı sıra Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları da 15.000 TL kredi vermektedir.

Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileridir?

Şekerbank, Denizbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası, ING Bank, TEB Bankası, En Para ve Aktif Bank ev hanımlarına kredi veren bankalar arasında yer almaktadır.

Ev hanımları kredi desteği ile hangi işleri kurabilirler?

Ev hanımlarına verilen kredi ile manav, halı dokuma, tatlıcılık, ev yemekleri, el işi ürünler, terzilik, oymacılık, süs eşyası ve tuhafiye gibi alanlarda işler kurmaları mümkündür.

Ev hanımlarına kredi şartları nelerdir?

Düzenli bir gelirin bulunmaması,

Herhangi bir bankadan kredi almıyor olmak,

Esnaf olmamak gibi şartlar aranmaktadır.



Son Güncelleme: 16.02.2022 00:26
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Anahtar Kelimeler:
EvhanımKredi
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