Ev hanımlarına KOSGEB'ten destek!

KOSGEB, çalışmak isteyen ev hanımlarına destek sunmaya devam ediyor. Kredi seçeneğiyle gündeme gelen KOSGEB imkanından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği tüm soruların yanıtını haberimizde veriyoruz.

KOSGEB'ten kredi alabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Herkese kredi desteği verilmiyor. İŞKUR müdürlüklerine yapacağınız başuru ve belirteceğiniz işin kredi miktarını açıklayarak destek alabilirsiniz. Başvuru formu ve gerekli belgeler doldurulduktan sonra kredi verilip verilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

72 saat süren girişmcilik kursuna katılma zorunluluğunu barındıran sistemden sonra başvurunuz onaylanacaktır. Sertifikayı edindikten sonra ilk aşamayı geçmiş olursunuz.

İş planının oluşturulması gerekiyor. Bunun için danışmanlardan yardım alabilirsiniz.

İş planı oluşturup, iş yerinizi açtıktan sonra 3 ay içerinde krediniz onaylanır. Yaptığınız her ödemenin faturasını saklamanız gerekir.