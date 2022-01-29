İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit kredi imkanı

10.000 TL’ye kadar kredi kullanmak isteyen ev hanımları için kredi veren bankaları haberimizde derledik. Ev hanımları kredi veren bankalara başvuru yaparak 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kullanma imkanına sahipler. İşte ev hanımlarına 10.000 TL kredi imkanı ile ilgili detaylar…

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:03
Ev hanımlarına 10.000 TL nakit kredi imkanı
Takip Et:

Ev hanımlarının kredi kullanabilmeleri için önceden bir bankadan kredi kartı ya da kredi kullanmış olmaları gerekiyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra banka müşterilere kredi notuna göre onay verdiğinden dolayı, müşterilerin taksitlerini düzenli olarak ödeyerek puanlarını yükseltmeleri gerekiyor.

Finansbank ev hanımlarına ihtiyaç kredisi başvuru

Finansbank’tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ev hanımları, T.C kimlik numaralarını 5030’a mesaj atarak kolaylıkla başvuru yapabilirler. Yapılan başvurudan beş dakika sonra mesaj yolu ile kredi sonucu gelecek ve kredinizi yalnızca kimliğiniz ile en yakın banka şubesini giderek alabileceksiniz.

Denizbank ev hanımlarına ihtiyaç kredisi başvuru

Denizbank’tan kredi başvurusu yapacak ev hanımları bankaya gitmeden çok rahat başvurularını yapabilirler. Cep telefonunun mesaj bölümünden kredim yazıp boşluk bırakarak T.C kimlik numaralarını da yazıp 3280’e mesaj göndererek başvurularını yapabilirler. Mesaj iletildikten beş dakika sonra kredi sonucu ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve onay alan başvuru sahipleri ay günde kredilerini alabilecekler. Bankanın müşterisi olan ev hanımları ise intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecekler. Kredi onaylandığında direk hesabınıza yatacaktır.



Son Güncelleme: 29.01.2022 16:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EvHanımlarıNakitKrediImkanı10.000TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?
Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?
Esnaf için hangi destekler devam ediyor? Esnaf kredileri ertelendi mi?
Esnaf için hangi destekler devam ediyor? Esnaf kredileri ertelendi mi?
KOSGEB destekleri ne zaman başlayacak? KOSGEB başvuruları nasıl yapılacak?
KOSGEB destekleri ne zaman başlayacak? KOSGEB başvuruları nasıl yapılacak?
ING Bank İhtiyaç kredisi veriyor. 3 bin TL'ye kadar kredi imkanı
ING Bank İhtiyaç kredisi veriyor. 3 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Emekli ve memura yeni zam müjdesi! Zamlı maaş ve ikramiye geliyor
Emekli ve memura yeni zam müjdesi! Zamlı maaş ve ikramiye geliyor
Burger King bayilik alma nedir, nasıl yapılır? Burger King bayilik başvuru şartları nelerdir?
Burger King bayilik alma nedir, nasıl yapılır? Burger King bayilik başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit kredi imkanı
Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?
Ekmeğe yeni zam geliyor!
Esnaf için hangi destekler devam ediyor? Esnaf kredileri ertelendi mi?
30 Ocak 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Ocak Pazar at yarışı programı
Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Şehrazat!
TJK 29 Ocak 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Faiz ödemeden konut kredisi nasıl alınır? Faiz ödemeden konut kredisi almanın yolları neler?
Bu Çocuklar Bizim Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi
KOSGEB destekleri ne zaman başlayacak? KOSGEB başvuruları nasıl yapılacak?
En yeni Netflix romantik komedi filmleri hangileri?
Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor
Rüyada altın kolye takmanın anlamı nedir? Rüyada altın kolye bulmak veya görmek ne anlamlara gelmektedir?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
İlk ve Son dizisinin oyuncuları belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?
İş Bankası bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır ?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
Çember Oyunu Bozuyorum film konusu nedir ? Oyuncu kadrosu ve değerlendirmesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.