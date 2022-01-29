Ev hanımlarına 10.000 TL nakit kredi imkanı

Ev hanımlarının kredi kullanabilmeleri için önceden bir bankadan kredi kartı ya da kredi kullanmış olmaları gerekiyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra banka müşterilere kredi notuna göre onay verdiğinden dolayı, müşterilerin taksitlerini düzenli olarak ödeyerek puanlarını yükseltmeleri gerekiyor.

Finansbank ev hanımlarına ihtiyaç kredisi başvuru

Denizbank ev hanımlarına ihtiyaç kredisi başvuru

Finansbank’tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ev hanımları, T.C kimlik numaralarını 5030’a mesaj atarak kolaylıkla başvuru yapabilirler. Yapılan başvurudan beş dakika sonra mesaj yolu ile kredi sonucu gelecek ve kredinizi yalnızca kimliğiniz ile en yakın banka şubesini giderek alabileceksiniz.

Denizbank’tan kredi başvurusu yapacak ev hanımları bankaya gitmeden çok rahat başvurularını yapabilirler. Cep telefonunun mesaj bölümünden kredim yazıp boşluk bırakarak T.C kimlik numaralarını da yazıp 3280’e mesaj göndererek başvurularını yapabilirler. Mesaj iletildikten beş dakika sonra kredi sonucu ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve onay alan başvuru sahipleri ay günde kredilerini alabilecekler. Bankanın müşterisi olan ev hanımları ise intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecekler. Kredi onaylandığında direk hesabınıza yatacaktır.